Η Νορβηγία «θωρακίζει» τα αρκτικά σύνορα με τη Ρωσία: Οι δυνατότητες της νέας Finnmark Brigade

Η Νορβηγία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στον Αρκτικό Βορρά, αναβαθμίζοντας τη νεοσύστατη Finnmark Brigade, η οποία έχει ως βασική αποστολή την προστασία της βόρειας περιοχής της χώρας και των σχεδόν 200 χιλιομέτρων συνόρων με τη Ρωσία.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Όσλο να ενισχύσει τις αμυντικές του δυνατότητες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και στο πλαίσιο της αυξανόμενης έμφασης του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια της Αρκτικής και του ευρωπαϊκού βόρειου μετώπου.

Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη την επίσημη δημιουργία ενός νέου τάγματος πυροβολικού στο Porsangmoen, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της ταξιαρχίας.

Νορβηγία: Η νέα, ετοιμοπόλεμη Finnmark Brigade

Η Finnmark Brigade δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2025, αποτελώντας τη δεύτερη ταξιαρχία του νορβηγικού στρατού και την πρώτη νέα ταξιαρχία της χώρας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος της αποστολής της ήταν η επιτήρηση και η περιπολία των συνόρων με τη Ρωσία. Πλέον, όμως, η μονάδα περνά σε ένα διαφορετικό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας.

Στη δομή της εντάσσονται ένα τάγμα πυροβολικού, μια πυροβολαρχία αντιαεροπορικής άμυνας και ένας λόχος διαβιβάσεων.

Norway strengthens its Army: Finnmark Land Command is now Finnmark Brigade. A major step in building a more robust force in Norway’s northernmost region, ensuring a stronger NATO presence and readiness in the Arctic. The brigade will be expanded and fully operational in 2032. pic.twitter.com/bfXvFtIWHl — Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) August 20, 2025

Οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν στη μονάδα να πλήττει στόχους σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων, αλλά και να συντονίζει πυρά με αεροσκάφη και πλοία τόσο των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων όσο και άλλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ο διοικητής της ταξιαρχίας, ταξίαρχος John Olav Fuglem, δήλωσε στο Reuters ότι πρόκειται για «ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ισχύος πυρός» σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα.

Η νορβηγική κυβέρνηση σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της Finnmark Brigade έως το 2032. Το πλήρες σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ελαφρύ τάγμα πεζικού, πυροβολικό, αντιαεροπορική άμυνα και μονάδες υγειονομικού, επιμελητείας, διαβιβάσεων και πληροφοριών.