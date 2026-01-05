Η Ντέλσι Ροντρίγκες νέα πρόεδρος της Βενεζουέλας: Κρατά τα «κλειδιά» για το πετρέλαιο του Τραμπ

Την ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ορκιζόταν και επισήμως προσωρινή πρόεδρος της χώρας.

Την 56χρονη εργατολόγο και γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, Χόρχε, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Την ίδια ημέρα (05/01), ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Ντέλσι Ροντρίγκες - Ο επόμενος στόχος του Τραμπ

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης τη Δευτέρα, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ντ. Ροντρίγκες δήλωσε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων», αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ως πρώην υπουργός Πετρελαίου, του πλέον ανεκτίμητου εξαγώγιμου αγαθού της χώρας, και νυν πρόεδρος, η κα Ροντρίγκες έχει ήδη δεχτεί πυρά από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε πως εάν δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την εκχώρηση της παραγωγής τους, θα αντιμετωπίσει κυρώσεις χειρότερες από αυτές του απαχθέντος προέδρου.