«Πολλοί δεν ξέρουν πού βρίσκεται στον χάρτη»: Το νησί όπου ανακαλύψαμε μια άλλη πλευρά του καλοκαιριού

Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από εκείνες τις εκφράσεις για προορισμούς όπως κρυμμένος παράδεισος, κρυμμένο διαμάντι ή στολίδι κλπ. Πρώτον γιατί το ιδανικό μέρος για ταξίδια και διακοπές είναι σχετικό, δεύτερον γιατί όταν επισκέπτεσαι και ζεις ένα μέρος σου αφήνει χίλια πράγματα να έχεις να θυμάσαι και τρίτον, στην εποχή των social media, που σε ένα σκρολ θα βρεις τις ίδιες εκφράσεις και λέξεις σε κάθε δεύτερο ποστ ή άρθρο, ας ανακαλύψουμε κι άλλες λέξεις για να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα.

Για τη Σκύρο, το νησί στ' ανοιχτά της Εύβοιας, έχουν γραφτεί διάφορα (όχι όσα θα έπρεπε), αλλά άπαξ και το επισκεφθείς, έχεις βρει πολλά περισσότερα να πεις από εκείνες τις κλισέ εκφράσεις ταξιδιωτικών.

Διαβάστε ακόμη: To ξεχασμένο από τον χρόνο νησί που είναι τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από την Αθήνα

Η Χώρα της Σκύρου, αμφιθεατρικά κτισμένη | Shutterstock

«Στις Σποράδες, στην Εύβοια ή πιο κοντά στις Κυκλάδες;».

Σε μια συζήτηση που είχα για το νησί, όταν είχαμε πια κλείσει τα ακτοπλοϊκά, μού έκανε εντύπωση πώς αρκετοί είναι αυτοί που δεν ξέρουν ακριβώς πού βρίσκεται η Σκύρος στον χάρτη. «Στις Σποράδες, στην Εύβοια ή πιο κοντά στις Κυκλάδες;». Στη συνέχεια βέβαια, αυτό μάλλον με γοήτευσε. Ένιωθα λες και πάω σε ένα μέρος που σε καλεί πραγματικά να το ανακαλύψεις.

Η Σκύρος είναι το πιο νότιο νησί των Σποράδων. Βρίσκεται στα ανατολικά της Εύβοιας και είναι ένα μέρος που παντρεύει ξεχωριστούς κόσμους. Το πράσινο των Σποράδων, το άγονο και γοητευτικό τοπίο των Κυκλάδων και φυσικά τη μακραίονη παράδοση του νησιού, που διατηρείται και μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί της, σε κάθε γωνιά του νησιού.

Παίρνεις το καράβι από την Κύμη στην Εύβοια και στα ανοιχτά της, συναντάς τη Σκύρο. Σε υποδέχεται καταπράσινη, γεμάτη πεύκα, με την άγρια ομορφιά της. Είναι από αυτά τα μέρη που σου θυμίζουν το χωριό σου με το που πατήσεις στο μοναδικό της λιμανάκι, τη Λιναριά.

Έχει κάτι οικείο, ζεστό, καμία σχέση με εκείνα τα λιμάνια γεμάτα τουριστικά μαγαζιά, καρέκλες και τραπέζια που δεν σε αφήνουν να περάσεις το πεζοδρόμιο. Αν ήταν άνθρωπος, θα την λέγαμε ανοιχτόκαρδη.Το νιώθεις ήδη από το καράβι, με το που ανοίξει η μπουκαπόρτα.

Γρήγορα κατάλαβα ότι η Σκύρος είναι από τα νησιά με τους σταθερούς επισκέπτες. Αρκετοί ήταν εκείνοι που συζητούσαν για τη φωτιά που ξέσπασε τον Δεκαπενταύγουστο στην Ατσίτσα της Σκύρου. Ήταν και είναι το μέρος τους, οι αναμνήσεις τους. Είναι το νησί τους.

Η Λιναριά, το μοναδικό λιμάνι της Σκύρου. | Shutterstock

Διαβάστε ακόμη: «Εισιτήρια δεν κλείναμε ποτέ»: Ιστορίες από τις Κυκλάδες που δεν υπάρχουν πια

Ανεξερεύνητη ομορφιά μέσα από τις αντιθέσεις

Η Σκύρος είναι από τα πιο ιδιαίτερα νησιά. Από τη μία παραλίες και αμμουδιές, από την άλλη βραχώδη τοπία, πλούσια βλάστηση και άγρια ομορφιά. Το ταξίδι στη Σκύρο ξεκινά πάντα από τη γοητευτική Χώρα.

Αμφιθεατρικά κτισμένη, ατενίζει το Αιγαίο πάνω από την αμμουδερή παραλία του Μώλου και τα Μαγαζιά και κάτω από το Βυζαντινό Κάστρο, σήμα κατατεθέν. Η Χώρα θυμίζει ορεινό χωριό, έχει παραδοσιακά καφενεία, ασβεστωμένα μονοπάτια, γραφικά σοκάκια και φυσικά, τα περίφημα σκυριανά, ξυλόγλυπτα έπιπλα.

Η Σκύρος είναι επίσης οι παραλίες της. Σε κάθε πλευρά της υπάρχουν κολπίσκοι και παραλίες, κάθε μια με τον δικό της, διαφορετικό χαρακτήρα. Από την απόμερη παραλία του Άγιου Πέτρου στο βόρειο τμήμα του νησιού και στην άκρη του πευκοδάσους, στον πιο κοσμοπολίτικο κολπίσκο του Άγιου Φωκά και στην παραδεισένια παραλία του Πεύκου.

Άγιος Πέτρος, Σκύρος | Shutterstock

Η περιήγηση στη Σκύρο δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη αν δεν αφιερώσεις χρόνο για τις τοπικές γεύσεις του νησιού. Στη Σκύρο έχουν τη δική τους γραβιέρα, ξινοτύρι και μυζήθρα, εκεί φτιάχνονται τα τεροπτάρια, αλμυρά τυροπιτάκια από ζύμη ανοιγμένη στο χέρι με τυρί ή αγριόχορτα ή τραχανά αλλά και γλυκά με ρύζι και γάλα, τραχανάς και φυσικά το κρασί τους.

Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Πουριά της Σκύρου, λαξευμένο μέσα σε βράχο παλιού λατομείου. | Shutterstock

Η Σκύρος είναι πολλά. Είναι η ομορφιά του τοπίου, οι παραλίες, τα πευκοδάση, η παράδοση και τα έθιμα, το φαγητό, η σκυριανή μουσική αλλά, πρώτα απ' όλα είναι οι άνθρωποί της. Είναι εκεί όπου ο χρόνος σταματά και σε αφήνει να ζήσεις μια πλευρά του καλοκαιριού, πιο ανέμελη, που σε λίγα νησιά μπορείς να βρεις.