Η πιο μικρή γέφυρα του κόσμου που ενώνει δύο χώρες: Τη διασχίζεις σε δευτερόλεπτα

Υπάρχει μια γέφυρα που κάνει τα ελληνικά στενάκια να μοιάζουν… λεωφόροι. Η El Marco, μήκους μόλις 3,2 μέτρων, συνδέει την Ισπανία με την Πορτογαλία και θεωρείται η μικρότερη διεθνής γέφυρα στον κόσμο.

Από σανίδες σε διεθνές αξιοθέατο

Χτίστηκε αιώνες πριν από τους ντόπιους με απλές ξύλινες σανίδες, για να περνούν το στενό ποτάμι Αμπριλόνγκο. Το 2008 ανακαινίστηκε πλήρως, απέκτησε πεζογέφυρα και ενισχύσεις ώστε να μην παρασυρθεί σε πλημμύρες.

Σήμερα, σε κάθε πλευρά της υπάρχουν πέτρες με τα γράμματα E και P, για να ξέρεις αν βρίσκεσαι στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία.

Το σύνορο σε δευτερόλεπτα

Διασχίζοντάς την, αλλάζεις χώρα σε δευτερόλεπτα και… μία ώρα στο ρολόι σου, λόγω της διαφοράς ώρας. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, χρειάζεσαι δευτερόλεπτα για να αλλάξεις δήμο, αλλά ώρες για να βρεις πάρκινγκ

«Προστέθηκαν επίσης και άλλες λεπτομέρειες για να τονιστεί η ιδιαιτερότητα του ότι πρόκειται για συνοριακή γέφυρα: σε κάθε πλευρά της γέφυρας, τοποθετήθηκε μια πέτρα με το E για την Ισπανία και το P για την Πορτογαλία, έτσι ώστε να υποδεικνύει σε ποια χώρα βρίσκεστε όταν τη διασχίζετε».

Στον αντίποδα, υπάρχει γέφυρα αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων λιρών, όπου η διέλευση κοστίζει 50 λίρες. Από το δωρεάν πέρασμα ενός ξύλινου γεφυριού μέχρι το «χρυσό εισιτήριο» μιας υπερκατασκευής, η ειρωνεία είναι ξεκάθαρη: άλλοι περνούν σύνορα με τρεις σανίδες, άλλοι πληρώνουν.