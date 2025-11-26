Η πιο παράξενη προεδρική τελετή: Ο Τραμπ δίνει χάρη σε γαλοπούλες και κάνει σόου

Ημέρα των Ευχαριστιών χωρίς γαλοπούλα στο τραπέζι δεν γίνεται για τους Αμερικάνους. Κι όμως, κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο δύο τυχερά πουλιά γλιτώνουν από το μενού χάρη στην επίσημη «προεδρική χάρη».

Φέτος, οι Waddle και Gobble από τη Βόρεια Καρολίνα ήταν οι πρωταγωνιστές της τελετής. Οι δύο γαλοπούλες πέρασαν τη νύχτα σε πολυτελές ξενοδοχείο πριν εμφανιστούν στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ζήσουν ελεύθερες και θα επιστρέψουν στην πολιτεία τους.

Η τελετή, που συγκέντρωσε πλήθος θεατών, περιλάμβανε και μερικές πολιτικές αιχμές από τον πρόεδρο προς τους Δημοκρατικούς, πριν δοθεί η επίσημη χάρη. Μικρή σύγχυση προκλήθηκε όταν ο Waddle δεν εμφανίστηκε στον Κήπο με τα Ρόδα, με τον Τραμπ να σχολιάζει ότι «λείπει από δράση» αλλά να διαβεβαιώνει πως και τα δύο πουλιά είναι ασφαλή.

Τελικά, ο Gobble ήταν αυτός που έλαβε την «εθνική χάρη», με τον Waddle να παραμένει ο αναπληρωματικός.

Η παράδοση αυτή χρονολογείται από το 1863, όταν ο Αβραάμ Λίνκολν φέρεται να έσωσε μια γαλοπούλα επειδή ο γιος του είχε δεθεί μαζί της. Από τότε, κάθε πρόεδρος συνεχίζει το έθιμο, που για τους Αμερικανούς είναι ένα ελαφρώς χιουμοριστικό διάλειμμα μέσα στην πολιτική καθημερινότητα.

Για εμάς ίσως να μοιάζει παράξενο, αλλά είναι μια μικρή τελετουργία που δείχνει πώς οι ΗΠΑ συνδυάζουν παράδοση και θέαμα.

Από τον Ομπάμα ως τον Νίξον: οι γαλοπούλες που φωτογραφήθηκαν με προέδρους

Ο Μπάιντεν δίνει χάρη σε γαλοπούλα | Getty Images

O Ομπάμα δίνει χάρη στην γαλοπούλα | Getty Images

Ο Νίξον δίνει χάρη σε γαλοπούλα | Getty IMages