Η πιο σκληρή φυλακή του κόσμου: Οι κρατούμενοι ισοβίτες σκοτώνονται από εκτελεστικό αποσπασμα στη ζούγκλα

Αυτή είναι η πιο σκληρή φυλακή στον κόσμο. Μην σας ξεγελέαει το τροπικό σκηνικό. Δεν την ονομάσανε τυχαία ως το «Αλκατράζ της Ινδονησίας» με 1.500 κρατούμενους.

Ανάμεσά τους, ο Βρετανός Τόμας Πάρκερ, ο οποίος κινδυνεύει με θανατική ποινή, αφού συνελήφθη ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα.

Ο Βρετανός συνελήφθη έξω από την εξοχική του βίλα στο Μπαλί, έχοντας ήδη τεθεί υπό αστυνομική παρακολούθηση, μετά την είσοδό του στην Ινδονησία από την Ταϊλάνδη.

Η αστυνομία πιστεύει ότι είναι μέρος ενός διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών που δρούσε από την Ουγγαρία και άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις του, ισχυριζόμενη ότι ο Πάρκερ ενήργησε ύποπτα καθώς έλαβε ένα πακέτο MDMA που του παραδόθηκε στις 21 Ιανουαρίου.

«Αφού διεξήχθη έρευνα και συνελήφθη, ο Τόμας και τα αποδεικτικά στοιχεία μεταφέρθηκαν στο γραφείο της Εθνικής Υπηρεσίας Ναρκωτικών της επαρχίας Μπαλί για έρευνα», δήλωσε ο Ταξίαρχος Ρούντι Αχμάντ Σουντρατζάτ, της Εθνικής Υπηρεσίας Ναρκωτικών της επαρχίας Μπαλί.

«Ο προϊστάμενός του τού έδωσε εντολή να παραλάβει ένα δέμα στο Μπαλί. Το δέμα περιείχε MDMA, το οποίο είναι παράνομο και τιμωρείται με θάνατο» κατέληξε.

Η σκόνη από τη συσκευασία δοκιμάστηκε δημόσια και ταυτοποιήθηκε ως λίγο περισσότερο από ένα κιλό, ενώ στη συνέχεια κάηκε σε αποτεφρωτήρα.

Στην Ινδονησία, η κατοχή λιγότερων από πέντε γραμμαρίων MDMA μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης μεταξύ 5 έως 15 ετών, ενώ για κατοχή άνω των πέντε γραμμαρίων μπορεί να επιβληθεί η θανατική ποινή.

Εάν ο Πάρκερ κριθεί ένοχος μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο, η οποία θα μπορούσε να γίνει από εκτελεστικό απόσπασμα.

Από την απομόνωση, αλυσοδεμένοι μέσα στη ζούγκλα

Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα, το νησί είναι διαβόητο για τους χώρους εκτέλεσης, όπου οι κρατούμενοι μεταφέρονται σε κελί απομόνωσης προτού οδηγηθούν αλυσοδεμένοι σε κοντινές περιοχές της ζούγκλας.

Τους δένουν σε έναν στύλο και το εκτελεστικό απόσπασμα τους πυροβολεί.

Η ινδονησιακή νομοθεσία ορίζει ότι οι κρατούμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την ημερομηνία της εκτέλεσής τους τουλάχιστον 72 ώρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Straits Times, ένας πρώην δήμιος εξήγησε ότι το εκτελεστικό απόσπασμα αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένους σκοπευτές.

Οι κρατούμενοι έχουν δεμένα τα μάτια και τους δίνεται η επιλογή να κάθονται, να στέκονται όρθιοι ή να γονατίζουν.

Οι σκοπευτές πυροβολούν ταυτόχρονα και αν ο κρατούμενος δεν σκοτωθεί ακαριαία, μπορεί να τους δοθεί η εντολή να πυροβολήσουν στο κεφάλι.

Πριν από την εκτέλεση, οι συνθήκες στα κελιά των Lapas Narkotika - για κρατούμενους με κατηγορίες για ναρκωτικά - φαίνονται αρκετά άθλιες.

Σύμφωνα με το Prison-insider, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου παράθυρα, υπάρχει έλλειψη θρεπτικού φαγητού και υπάρχουν αναφορές για κρατούμενους που κοιμούνται χωρίς κουβέρτες.

«Σε αντίθεση με άλλες φυλακές όπου υπάρχει αξιοπρεπής φωτισμός, τα κελιά στο Lapas Narkotika έχουν μικρά παράθυρα που δεν παρέχουν πολύ φως», αναφέρει η έκθεση.

«Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο επιβεβαιώνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα κελιά διαθέτουν στρώμα, αν και όχι καλής ποιότητας».

«Κάποιοι κρατούμενοι στο Λάπας Ναρκότικα ανέφεραν ότι δεν τους δόθηκε καν κουβέρτα.

«Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο έχουν επίσης περιορισμένο αριθμό ρούχων, καθώς δεν υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος για αυτά».

