Ο νόμος της φυλακής «μίλησε»: Μαχαίρωσαν θανάσιμα τον παιδόφιλο τραγουδιστή των Lostprophets

Δύο άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη δολοφονία του πρώην τραγουδιστή των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς, μέσα στη φυλακή.

Ο 48χρονος Γουάτκινς εξέτιε ποινή φυλάκισης 29 ετών στη φυλακή HMP Wakefield, αφού είχε ομολογήσει μια σειρά από σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού ενός μωρού.

Συνελήφθη μετά την εκτέλεση εντάλματος για ναρκωτικά στο σπίτι του στο Πόντιπριντ στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, από όπου κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και συσκευών αποθήκευσης.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ ανέφερε ότι «οι ντετέκτιβ ξεκίνησαν έρευνα για φόνο μετά τον θάνατο ενός άνδρα στο HMP Wakefield. Οι αξιωματικοί κλήθηκαν από το προσωπικό της φυλακής στις 9:39 π.μ. σήμερα το πρωί (Σάββατο 11 Οκτωβρίου) για αναφορές για σοβαρή επίθεση σε κρατούμενο. Ένας άνδρας ηλικίας 48 ετών βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος. Παρά την ιατρική φροντίδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου».

«Δύο άνδρες ηλικίας 25 και 43 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αστυνομική κράτηση», συμπλήρωσε.

Ο Γουάτκινς, όπως σημειώνει o Guardian, είχε μαχαιρωθεί στο παρελθόν σε περιστατικό στην ίδια φυλακή το 2023. Τότε είχε υποστεί τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του, αφού φέρεται να κρατήθηκε όμηρος από τρεις άλλους κρατούμενους πριν αφεθεί ελεύθερος από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους έξι ώρες αργότερα.

