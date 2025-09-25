Η πόλη «καρτ ποστάλ» της Ιαπωνίας: 5+1 αξέχαστες εμπειρίες από το Κιότο

Το αυτοκρατορικό Κιότο είναι αυτό που περιμένει κανείς να δει από την Ιαπωνία. Είναι η πόλη βγαλμένη από καρτ ποστάλ: χρυσοποίκιλτοι ναοί και ιερά στολισμένα από κατακόκκινες πύλες torii, γκέισες με κιμονό που γλιστρούν αθόρυβα σε λιθόστρωτα σοκάκια και τσάι matcha που σερβίρεται με τελετουργική ακρίβεια, πάντα σύμφωνα με την παράδοση.
Ως αυτοκρατορική πρωτεύουσα για περισσότερα από χίλια χρόνια, η πόλη αποτέλεσε πόλο έλξης πλούτου και πολιτισμού και αυτή η πλούσια ιστορία παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Ταξιδέψαμε μέχρι την Ιαπωνία, επισκεφτήκαμε το Κιότο, μαγευτήκαμε από την ομορφιά του και φτιάξαμε έναν οδηγό με τα must για να απολαύσετε στο έπακρο αυτό το ταξίδι ζωής.
