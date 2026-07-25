Η πόλη με το καλύτερο φαγητό στην Ευρώπη: Δύο ελληνικές στην πρώτη τριάδα

Για όλο και περισσότερους ταξιδιώτες, η πυξίδα των διακοπών δεν σημαδεύει πλέον τα κλασικά αξιοθέτα, αλλά τα τοπικά πιάτα. Το φαγητό αποτελεί την απόλυτη γιορτή του πολιτισμού ενός τόπου, με τα ταξιωτικά δρομολόγια να σχεδιάζονται πλέον γύρω από το τραπέζι.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ομαδικών ταξιδιών WeRoad, σχεδόν 8 στους 10 Βρετανού (79%) θεωρούν την αναζήτηση γνήσιων γεύσεων ως τον πρωταρχικό τους στόχο στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, όμως, το 75% παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να ξεφύγει από τις τουριστικές παγίδες και να ανακαλύψει μέρη πέρα από τα πολυσύχνασρα σημεία.

Πώς αποκωδικοποιείται η γαστρονομική αυθεντικότητα;

Για να δώσει λύση σε αυτό το ταξιδιωτικό αδιέξοδο, η Saga Holidays διεξήγαγε μια εκτεταμένη έρευνα με σκοπό να αναδείξει τους πιο αυθεντικούς γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης. Η ομάδα μελέτησε 5.000 εστιατόρια σε 125 ευρωπαϊκές πόλεις, αναλύοντας τις αξιολογήσεις της Google και καταγράφοντας πόσο συχνά οι επισκέπτες αποθέωναν τα πιάτα και την ατμόσφαιρα ως «αυθεντικά».

Όπως εξηγεί η Alison Porter, Product Manager στη Saga Holidays, υπάρχουν σαφή σημάδια που μαρτυρούν ένα πραγματικά αυθεντικό στέκι:

Γλώσσα μενού : Κατάλογοι γραμμένοι κυρίως στην τοπική γλώσσα, με ελάχιστες ή καθόλου αγγλικές μεταφράσεις.

: Κατάλογοι γραμμένοι κυρίως στην τοπική γλώσσα, με ελάχιστες ή καθόλου αγγλικές μεταφράσεις. Πελατεία : Τραπέζια γεμάτα από ντόπιους που απολαμβάνουν το γεύμα τους.

: Τραπέζια γεμάτα από ντόπιους που απολαμβάνουν το γεύμα τους. Εποχικότητα : Πιάτα ημέρας και μενού που αλλάζουν τακτικά ανάλογα με τις πρώτες ύλες της κάθε εποχής.

: Πιάτα ημέρας και μενού που αλλάζουν τακτικά ανάλογα με τις πρώτες ύλες της κάθε εποχής. Τοποθεσία: Μαγαζιά κρυμμένα σε ήσυχα παράπλευρα σοκάκια, όπου το προσωπικό συχνά εκπλήσσεται ευχάριστα όταν βλέπει τουρίστες.



Στην κορυφή της Ευρώπης σκαρφάλωσε η Βουδαπέστη, συγκεντρώνοντας την εντυπωσιακή βαθμολογία 98 στα 100.

Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας κέρδισε τις καρδιές των γαστρονόμων χάρη στο παραδοσιακό γκούλας, το αγαπημένο street food lángos (τηγανητή ζύμη με ξινή κρέμα και τυρί), αλλά και τη θρυλική Halászlé—μια πικάντικη ψαρόσουπα με έντονη παρουσία πάπρικας, που σιγοβράζει παραδοσιακά σε καζάνι πάνω από ανοιχτή φωτιά.

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, έρχεται από την Ελλάδα, η οποία κατέκτησε δύο θέσεις στο κορυφαίο βάθρο!

Στη δεύτερη θέση φιγουράρει ο Πειραιάς με βαθμολογία 97/100, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ο απόλυτος προορισμός για φρέσκο ψάρι και θαλασσινούς μεζέδες δίπλα στο κύμα.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αθήνα (96/100), αποδεικνύοντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα με διαχρονικές γεύσεις όπως το αυθεντικό σουβλάκι και ο γύρος.

Οι 10 κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για φαγητό το 2026

Βουδαπέστη, Ουγγαρία - 98

Πειραιάς, Ελλάδα - 97

Αθήνα, Ελλάδα - 96

Βιέννη, Αυστρία - 94

Κρακοβία, Πολωνία - 92

Πράγα, Τσεχία - 90

Βαλέτα, Μάλτα - 89

Βαρσοβία, Πολωνία - 88

Μόναχο, Γερμανία - 84

Μιλάνο, Ιταλία - 81

