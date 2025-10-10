Η πόλη που προτείνει όριο στη χρήση κινητών για λόγους ψυχικής και σωματικής υγείας

Όριο στη χρήση κινητών για λόγους ψυχικής και σωματικής υγείας έθεσε πόλη, σε μία πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των κατοίκων, με τις δημοτικές Αρχές να προτρέπουν δύο ώρες την ημέρα -και αυτό εκτός δουλειάς.

Πρόκειται για την πόλη Τογιοάκε, στην κεντρική Ιαπωνία, με το μέτρο, που δεν θα είναι υποχρεωτικό, να αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβολικής έκθεσης στις οθόνες, η οποία συνδέεται με διαταραχές ύπνου και προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μασαφούμι Κόκι.

Η πρόταση αφορά όλους τους κατοίκους, ενώ ειδικές οδηγίες δίνονται για τους μαθητές: όχι χρήση κινητού μετά τις 09:00 το βράδυ για παιδιά δημοτικού και μετά τις 10:00 για μεγαλύτερους μαθητές.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να τη θεωρούν ανεφάρμοστη. Το θέμα θα εξεταστεί στο δημοτικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και αν εγκριθεί θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Al Arabiya.