Μενού

Η Πολωνία αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες για να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές

Σε επιφυλακή η Πολωνία μετά την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή.

Reader symbol
Newsroom
Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η Πολωνία θα αναπτύξει 10.000 στρατιώτες για να συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σιδηρόδρομοι, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς μετά την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή το περασμένο Σαββατοκύριακο, για την οποία η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Βίσλαφ Κούκουλα δήλωσε πως η επερχόμενη περίοδος των Χριστουγέννων θα μπορούσε να εκληφθεί από τους εχθρούς της Πολωνίας ως μια καλή ευκαιρία για δολιοφθορά.

Χθες ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως η Βαρσοβία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές.

Διαβάστε ακόμα: Πολωνία: «Σήκωσε» εσπευσμένα μαχητικά - Ρωσικές επιδρομές κοντά στα σύνορά της

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ