Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Με μία δήλωση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την κοινή συνέντευκη Τύπου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, σχολιάζει ο Λευκός Οίκος τη συνάντηση των δύο ανδρών.

«"Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σήμερα... Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήθηκαν πολλά σημεία"» - Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», αναφέρει η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα social media.

“We made some great progress today… We had an extremely productive meeting and many points were agreed to.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/WBTMLcI0Cv — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Διαβάστε ακόμα: Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Συμφέρον της Ρωσίας το τέλος του πολέμου» - «Έχουμε δρόμο για συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος».

«Υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα», αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε, δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον Oυκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα».

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Νωρίτερα, ο ρώσος πρόεδρος είπε πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης.

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.