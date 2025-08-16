Συνέντευξη Τραμπ – Πούτιν: «Συμφέρον της Ρωσίας το τέλος του πολέμου» - «Έχουμε δρόμο για συμφωνία»

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών, στην ιστορική μεταξύ τους συνάντηση που διεξήχθη στην Αλάσκα.

Η κοινή συνέντευξη Τύπου παραχωρήθηκε στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, κοντά στο Άνκορατζ, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε νωρίτερα στην ρωσική κρατική τηλεόραση πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «εξαιρετικά καλές».

Μεταξύ άλλων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παίρνοντας τον λόγο, επισήμανε ότι «έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές με τον πρόεδρο Τραμπ», τονίζοντας ότι «είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία».

«Αν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», επισήμανε ακόμα ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Ήταν μία πολύ παραγωγική συνάντηση, υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία», ανέφερε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να φτάσουμε σε συμφωνία», ανέφερε, ωστόσο υπογράμμισε ότι «δεν φτάσαμε όμως σε συμφωνία».

«Σε ευχαριστώ πολύ Βλαντίμιρ, θα τα πούμε σύντομα, την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Πούτιν καταληκτικά.