Η πρώτη αντίδραση του Νετανιάχου στη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν απόψε για το διαφαινόμενο μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου.
«Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου συναντίληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες εντολοδόχους του στην περιοχή», υπογραμμίζεται.
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