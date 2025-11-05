Μενού

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τη νίκη Μαμντάνι και τις ήττες των Ρεπουμπλικανών

Η δική του... απουσία, έφταιξε κατά τον Τραμπ, για τις ήττες σε μεγάλες πόλεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια...) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη: Εκλέχθηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι – Βαριά ήττα για τον Τραμπ

«‘Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ εκλογες truth

 

