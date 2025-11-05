Ο υποψήφιος του δημοκρατικού κόμματος Ζόραν Μαμντάνι, «δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέγας αντίπαλος του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, CNN και CBS News, που βασίζονται στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή. Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Ο κ. Μαμντάνι, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης, ανήκει στην ομάδα που αποκαλείται «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής» (Democratic Socialists of America, DSA). Πρόκειται για τάση του δημοκρατικού κόμματος. Προεκλογικά υποσχέθηκε πολιτικές ελέγχου των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από τους υψηλότερους φόρους που θέλει στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι «κατέκτησε» τα social media και ετοιμάζεται να γράψει Ιστορία

Από την αρχή της πολιτικής εκστρατείας του Ζοχράν Μαμντάνι, φαινόταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρνητικά προσκήμενος προς τον 34χρονο. Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μία τελευταία προσπάθεια να ανακόψει την πορεία νίκης του λέγοντας στους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος.

«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».

«Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είχε απειλήσει πως αν εκλεγεί ο Μαμντάνι θα βάλει «φρένο» στις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς την πολιτεία της Νέας Υόρκης.