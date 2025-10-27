Η «ψηφιακή σταύρωση» της Μπριζίτ Μακρόν: 10 κατηγορούμενοι για την απίστευτη συνωμοσία

Δέκα άτομα θα λογοδοτήσουν ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου στο Παρίσι, κατηγορούμενα για εκτεταμένη διαδικτυακή παρενόχληση εις βάρος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διάδοση ψευδών ισχυρισμών ότι η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι γυναίκα, αλλά ένας άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Από τη μήνυση στις ΗΠΑ στη δίκη στο Παρίσι

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν το προεδρικό ζεύγος κατέθεσε μήνυση στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά όσων διέδωσαν και ενίσχυσαν το συκοφαντικό αφήγημα. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η δεξιά podcaster Κάντας Όουενς, η οποία επανέλαβε δημόσια τις «επαληθεύσιμα ψευδείς και καταστροφικές συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε το νομικό επιτελείο των Μακρόν.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια «παγκόσμια καμπάνια εξευτελισμού και εκφοβισμού», που μετατράπηκε σε μια μορφή «ψηφιακής σταύρωσης» για την Πρώτη Κυρία.

Οι κατηγορούμενοι και οι ποινές που αντιμετωπίζουν

Στο εδώλιο θα καθίσουν οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών. Αν κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης έως δύο ετών.

Μεταξύ αυτών, ο 41χρονος διαφημιστής Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», που συχνά εμφανίζεται σε συνωμοσιολογικούς κύκλους.

Επίσης, η Ντελφίν Ζ., αυτοαποκαλούμενη «πνευματική μέντιουμ» με παρουσία στο YouTube ως Amandine Roy, η οποία είχε φιλοξενήσει σε πολύωρη διαδικτυακή «συνέντευξη» την Νατάσα Ρέι, την πρώτη που διέδωσε δημόσια τον ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν «ήταν κάποτε άνδρας».

Η θεωρία ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι στην πραγματικότητα «ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ» εμφανίστηκε το 2017, την περίοδο της πρώτης εκλογής του Εμανουέλ Μακρόν. Έκτοτε, τροφοδοτείται από ακροδεξιούς και συνωμοσιολογικούς κύκλους, τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ δεν είναι άλλος από τον 80χρονο αδελφό της Μπριζίτ, ο οποίος ζει στην Αμιέν, την πόλη όπου γεννήθηκαν, και βρέθηκε στο πλευρό της στις δύο προεδρικές ορκωμοσίες του 2017 και του 2022.