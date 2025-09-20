Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

Τα τρία καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν αποστολή στην Καρέλια, στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, και «κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Η καταγγελία της Εσθονίας

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Ταλίν, εν μέσω μιας ολοένα και πιο τεταμένης ατμόσφαιρας στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.