Η Ρωσία εντείνει το σαμποτάζ στην Ουκρανία: Στοχεύει την εφοδιαστική αλυσίδα σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία ετοιμάζεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας.
Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Interfax-Ukraine» ανέφερε ότι ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών, προκαλώντας «ανακοπή» στην οικονομία του Κιέβου.
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