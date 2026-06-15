Η Ρωσία χτύπησε το Μοναστήρι της Λαύρας: Οργή Ζελένσκι - «Έγκλημα πολέμου», λέει η ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα (15/6) το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ, «σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού».

«Ρωσικό πλήγμα στο (συγκρότημα της) Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

It is important that the world does not remain silent in response to this latest act of Russian barbarism. This strike on the Lavra is an attack on the Christian community and on the cultural heritage of humanity. There can be no justification for this or for any other similar… https://t.co/OFz6SmppIE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους κατά της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και πυρκαγιά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 70 πυραύλους και 611 drones, στοχεύοντας κυρίως την πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 50 πυραύλους και 582 drones.

ΕΕ: «Τα πλήγματα στο μοναστήρι της Λάυρας συνιστούν έγκλημα πολέμου»

Θέση για τα ρωσικά πλήγματα στο Μοναστήρι της Λαύρας, πήρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να εργάζεται κατά την διάρκεια της συνόδου της Ομάδας των 7 για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

🤯 A Russian missile struck the Kyiv Pechersk Lavra



Following the overnight attack on Kyiv, the roof of the Dormition Cathedral caught fire. The cathedral is the main church of the monastery, founded nearly a thousand years ago and regarded as one of the most revered sites in… pic.twitter.com/DlODF1Eg2Q — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

«Η επίθεση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους συμμάχους και εταίρους μας, για να εργασθούμε για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία πεισματικά αρνείται η Ρωσία. Θα εργασθούμε επ΄αυτού στην G7 στο Εβιάν».

Γαλλία για ρωσικά πλήγματα: «Χτύπημα αντίστοιχο με αυτό στην Παναγία των Παρισίων»

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε με τη σειρά της τα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.