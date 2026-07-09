Η Ρωσία καταδικάζει τις «ανεύθυνες αποφάσεις» του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Η Μόσχα χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, που αποφασίστηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε στα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή» και εστιάζουν στην «στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χορηγήσουν άδεια στην Ουκρανία προκειμένου να κατασκευάσει πυραύλους Patriot, καθώς, όπως είπε, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν να λήξει ο πόλεμος.

«Θα σας χορηγήσουμε άδεια ⁠για την κατασκευή πυραύλων Patriot. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος προς τον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

«Είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο προτιμώ από ένα επιθετικό όπλο», προσέθεσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αναχαίτισης, καθώς είναι το μόνο σύστημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι λόγω της υψηλής ταχύτητάς τους και της απότομης τροχιάς πτήσης τους είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν.