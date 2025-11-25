Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας.
Η παραβίαση σημειώθηκε κοντά στα σύνορα της χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ – με την Ουκρανία. Σε απόκριση, δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 και δύο Eurofighter της γερμανικής αποστολής εναέριας αστυνόμευσης στη Ρουμανία απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα drones.
Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία και η Ρουμανία μοιράζονται σύνορα μήκους περίπου 380 μιλίων, σε ξηρά και θάλασσα. Τις τελευταίες εβδομάδες, θραύσματα ρωσικών drones έχουν πέσει επανειλημμένα στο ρουμανικό έδαφος, καθώς η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.
- Σαλαμίνα: Βασική ύποπτη η νύφη της 75χρονης - Ανατροπή με τη δολοφονία
- Η θερμή αφιέρωση του Τσίπρα σε Τασούλα, η σιωπή των συντρόφων και ο ghost writer... φάντασμα
- Ο Μαρινάκης κατακεραυνώνει Τσίπρα: «Στη σελίδα 212 στην Ιθάκη γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!»
- To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.