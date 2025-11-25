Μενού

Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Ρουμανία αποκρίθηκε στην παραβίαση του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αεροσκάφος Eurofighter
Αεροσκάφος Eurofighter σε στρατιωτική άσκηση | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας.

Η παραβίαση σημειώθηκε κοντά στα σύνορα της χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ – με την Ουκρανία. Σε απόκριση, δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 και δύο Eurofighter της γερμανικής αποστολής εναέριας αστυνόμευσης στη Ρουμανία απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα drones.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία και η Ρουμανία μοιράζονται σύνορα μήκους περίπου 380 μιλίων, σε ξηρά και θάλασσα. Τις τελευταίες εβδομάδες, θραύσματα ρωσικών drones έχουν πέσει επανειλημμένα στο ρουμανικό έδαφος, καθώς η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.

