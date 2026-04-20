Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε ανοιχτά για τη μέρα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της: «Μας πυροβολούσε»

Η Χολιγουντιανή σταρ Σαρλίζ Θερόν μίλησε για τη στιγμή που η μητέρα της σκότωσε τον κακοποιητικό πατέρα της, προσπαθώντας να σώσει τη ζωή και των δύο από τα χέρια του.

Η Θερόν εκμυστηρεύτηκε όλα όσα συνέβησαν στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική το 1991, όταν η ίδια ήταν μόλις 15 ετών.

Μιλώντας στο New York Times Magazine, η 50χρονη θυμήθηκε όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Τσαρλς Θέρον, ο οποίος, μεθυσμένος, άνοιξε πυρ κατά της ανήλικης και της μητέρας της.

Όπως είπε, είχε πάει με τη μητέρα της σινεμά και όταν επέστρεψαν σπίτι ο πατέρας της είχε πάει στο κοντινό σπίτι του θείου της, όπου και έπιναν.

«Έπρεπε να πάω οπωσδήποτε τουαλέτα. Έτρεξα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα και το εξέλαβε ως αγένεια, γιατί δεν σταμάτησα να χαιρετίσω. Είναι σημαντικό στη Νότια Αφρική, πρόκειται για ένδειξη σεβασμού στους μεγαλύτερους. Και ήταν ήδη σε κατάσταση, αλλά αυτό τον εξώθησε στα άκρα. "Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;"» είπε η Θερόν.

Τελικώς έφυγε από το σπίτι μαζί με τη μητέρα της και όταν έφτασαν στο σπίτι τους, ζήτησε από εκείνη να πει ότι κοιμάται, για να αποφύγει την κακοποίηση, που ήξερε ότι ερχόταν. «Φεύγοντας από το σπίτι, ήξερα ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Και εκείνη το γνώριζε».

«Μπήκα μέσα στο δωμάτιό μου, έκλεισα τα φώτα και φοβόμουν. Το παράθυρό μου έβλεπε στο πάρκινγκ μας και, μπορούσα να διακρίνω, τον θυμό, την αγανάκτηση, τη δυστυχία του, καθώς πάρκαρε. Ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στο σπίτι εκείνη τη νύχτα, δεν μπορώ να το εξηγήσω... Απλά γνώριζα ότι θα γινόταν κάτι κακό» αποκάλυψε.

Και είχε δίκιο.

Ο πατέρας της, μεθυσμένος ως συνήθως, εισέβαλε στο σπίτι και άρχισε να πυροβολεί μέσα από τις σιδερένιες πόρτες.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι θα μας σκότωνε. Ήταν μαζί και ο αδελφός του. Ξέραμε ότι ήταν σοβαρό και από την στιγμή που είχε σπάσει την πρώτη είσοδο, η μαμά μου έτρεξε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει το όπλο της. Επέστρεψε στο δωμάτιό μου. Κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, γιατί δεν είχε κλειδαριά. Και απλά έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί την πόρτα. Και το τρελό είναι ότι δεν μας βρήκε καμία σφαίρα. Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Αλλά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: "θα σας σκοτώσω απόψε"».

Όταν έφυγε για να πάρει την καραμπίνα του, η μητέρα της βρήκε την ευκαιρία να πυροβολήσει.

«Η μητέρα μου πυροβόλησε στον διάδρομο και η σφαίρα εξοστρακίστηκε επτά φορές και βρήκε τον αδελφό του στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει περισσότερα όπλα και τον πυροβόλησε».

Παραδέχθηκε πως η ιστορία αυτή δεν τη «στοιχειώνει πια» και δήλωσε πως ήταν πάντα ειλικρινής για το περιστατικό επειδή θέλει να βοηθήσει «άλλους ανθρώπους να μην αισθάνονται μόνοι».

«Δυστυχώς, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Κανείς δεν το παίρνει σοβαρά. Και δεν νομίζω πως κανείς πήρε σοβαρά και τη μητέρα μου» είπε.