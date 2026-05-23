Η Σερβία «φλέγεται» σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις: Οι φοιτητές απειλούν τη «δυναστεία» Βούτσιτς

Δακρυγόνα και συγκρούσεις με διαδηλωτές συντάραξαν το κέντρο του Βελιγραδίου στη Σερβία σήμερα (23/5), καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν πρόωρες εκλογές και τον τερματισμό της κυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμφωνα με το Reuters.

Πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Slavija, ένα από τα σημαντικότερα σημεία του Βελιγραδίου, σε μια νέα έξαρση λαϊκής οργής που ξεκίνησε πριν από ενάμιση χρόνο, όταν η κατάρρευση ενός γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ, με θανατηφόρες συνέπειες πυροδότησε ένα κίνημα ενάντια στη διαφθορά και την κακοδιαχείριση.

Αστυνομικοί απέκλεισαν το δημαρχείο του Βελιγραδίου, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά, πριν ξεσπάσουν σποραδικές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία κοντά στο προεδρικό μέγαρο και έξω από ένα πάρκο όπου υποστηρικτές του Βούτσιτς κατασκηνώνουν από τον περασμένο Μάρτιο.

Σερβία: Το φοιτητικό κίνημα ταράζει συθέμελα το καθεστώς

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης καθώς απώθησε τους διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών.

Πολλοί από το πλήθος φορούσαν κονκάρδες με κόκκινα χέρια και το σύνθημα «Τα χέρια σας είναι ματωμένα», καθώς και πανό που έγραφαν «Οι φοιτητές κερδίζουν».

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Τον Μάιο του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για τη διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Κατά γενική εκτίμηση το φοιτητικό κίνημα αποτελεί σήμερα τη σοβαρότερη απειλή για τη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος ασκεί την εξουσία από το 2012.

Ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του αρνούνται τις κατηγορίες για διαφθορά και καταστολή των επικριτών και δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέτρα για να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους για την κατάρρευση του γείσου.

Το Σάββατο, πριν ξεσπάσουν οι συγκρούσεις, η Μιριάνα Νικόλιτς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βελιγραδίου, είπε στο πλήθος: «Αυτή η κυβέρνηση... φοβάται όσους υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους».