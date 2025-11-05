Η Shein έφτασε στο Παρίσι και «έκοψε» στα δύο την πόλη: Ουρές πελατών, πλήθη διαδηλωτών

Μία μεγάλη αντίθεση ήταν η εικόνα από το ντεμπούτο της Shein, της πολυεθνικής εταιρείας ρουχισμού, στο Παρίσι, καθώς προσέλκυσε κοινό τόσο πελατών, όσο και «αγανακτισμένων» με τις πρακτικές της.

Ουρές καταναλωτών από τη μια πλευρά και διαδηλωτές από την άλλη, υποδέχτηκαν σήμερα (5/11), το πρώτο μόνιμο κατάστημα της Shein στη Γαλλική πρωτεύουσα, μέσα στο ιστορικό πολυκατάστημα BHV Marais.

Η άφιξη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, το Δημαρχείο του Παρισιού και τον κλάδο της γαλλικής ένδυσης, αναφέρει η ΕΡΤ.

Shein: Γιατί προκαλεί αντιδράσεις

Ο κολοσσός της «γρήγορης μόδας» βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς εγκαινιάζει σήμερα το πρώτο μόνιμο κατάστημά της στο Παρίσι, μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολυκαταστήματα της πόλης.

Η άφιξη της Shein – η οποία εδώ και χρόνια επικρίνεται για τις κακές περιβαλλοντικές της επιδόσεις και τις εργασιακές πρακτικές της – στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας της μόδας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, το Δημαρχείο του Παρισιού και τον γαλλικό κλάδο έτοιμου ενδύματος.

Bρίσκεται επίσης υπό πίεση μετά τον εντοπισμό από τις γαλλικές αρχές, κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση που ήταν αναρτημένες στον ιστότοπό της, την περασμένη εβδομάδα και την κατακραυγή που προκλήθηκε.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στους εισαγγελείς, ενώ η γαλλική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι η Shein θα μπορούσε να αποκλειστεί από την αγορά της Γαλλίας εάν παρόμοιο περιεχόμενο εμφανιστεί ξανά.

Σε απάντηση, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε όλα τα προϊόντα τύπου “sex doll” και αφαίρεσε προσωρινά την κατηγορία προϊόντων για ενήλικες ως προληπτικό μέτρο. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να εντοπίσει πώς οι καταχωρίσεις αυτές ξέφυγαν από τα φίλτρα ελέγχου.

Το πρωί της Τετάρτης, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το πολυκατάστημα BHV, ενώ κάποιοι πελάτες είχαν ήδη σχηματίσει ουρά για τα εγκαίνια.

Μια διαδικτυακή αναφορά που αντιτίθεται στο άνοιγμα του καταστήματος έχει ξεπεράσει τις 120.000 υπογραφές, ενώ οργανώσεις για την προστασία των παιδιών και το περιβάλλον έχουν καταδικάσει την κίνηση.

«Είναι μια μαύρη μέρα για τον κλάδο μας», δήλωσε ο Thibaut Ledunois, διευθυντής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ομοσπονδία Έτοιμου Ενδύματος Γυναικών της Γαλλίας.

«Η Shein δημιουργεί μια εντυπωσιακή βιτρίνα στη χώρα μας, δικαιολογώντας όλη την κακή, λυπηρή και απαράδεκτη δραστηριότητα που αναπτύσσει σε όλο τον κόσμο».