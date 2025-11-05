Σφυροδρέπανο στο πρωτοσέλιδο της New York Post για «χάρη» του Μαμντάνι

Το σφυροδρέπανο στο εξώφυλλο της New York Post με τον Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένα ιστορικό στιγμιότυπο που σπάει δεκαετίες αμερικανικού ταμπού.

Στις 5 Νοεμβρίου 2025, η New York Post κυκλοφόρησε με ένα εξώφυλλο που δύσκολα θα ξεχαστεί: ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από τον Καρλ Μαρξ και το σφυροδρέπανο. Η εικόνα αυτή δεν ήταν τυχαία.

Ο Μαμντάνι, μέλος της πτέρυγας των δημοκρατικών σοσιαλιστών, έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη δημαρχία της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης.

The New York post has outdone themselves pic.twitter.com/mrQQvKmH0Q — Read Raising Expectations (and Raising Hell) (@JPHilllllll) November 5, 2025

Η νίκη του θεωρήθηκε ιστορική, αλλά το εξώφυλλο έδωσε μια ακόμη πιο έντονη διάσταση: τοποθέτησε τον ίδιο στο κέντρο ενός συμβολισμού που για δεκαετίες ήταν σχεδόν «απαγορευμένος» στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης: «Ένας από εμάς»: Το εξώφυλλο του περιοδικού New Yorker για τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι

Η πολιτική διάσταση

Ήταν μια πολιτική ανατροπή που ήρθε παρά την ανοιχτή στοχοποίησή του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το εξώφυλλο με το σφυροδρέπανο λειτουργεί σαν οπτική μετάφραση αυτής της ανατροπής:

Από τη μία, παρουσιάζει τον Μαμντάνι ως φορέα μιας ριζοσπαστικής αλλαγής.

Από την άλλη, ξυπνά μνήμες και φόβους μιας εποχής όπου το σφυροδρέπανο ήταν «κόκκινο πανί» για την αμερικανική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης: Ζοχράν Μαμντάνι: Πήρε τη νίκη, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Το μετεκλογικό πλάνο για τη Νέα Υόρκη

Το γεγονός ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να εμφανιστεί ξανά το σφυροδρέπανο σε εξώφυλλο αμερικανικού μέσου δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένος ήταν ο αντικομμουνισμός.

Δεν ξέρουμε πόσο ριζοσπαστικός θα είναι ο νέος Δήμαρχος, αλλά την πρώτη μέρα της εκλογής του κατάφερε να αποτυπωθεί σφυροδρέπανο σε αμερικανικό μέσο.