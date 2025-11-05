Το σφυροδρέπανο στο εξώφυλλο της New York Post με τον Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένα ιστορικό στιγμιότυπο που σπάει δεκαετίες αμερικανικού ταμπού.
Στις 5 Νοεμβρίου 2025, η New York Post κυκλοφόρησε με ένα εξώφυλλο που δύσκολα θα ξεχαστεί: ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από τον Καρλ Μαρξ και το σφυροδρέπανο. Η εικόνα αυτή δεν ήταν τυχαία.
Ο Μαμντάνι, μέλος της πτέρυγας των δημοκρατικών σοσιαλιστών, έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στη δημαρχία της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης.
Η νίκη του θεωρήθηκε ιστορική, αλλά το εξώφυλλο έδωσε μια ακόμη πιο έντονη διάσταση: τοποθέτησε τον ίδιο στο κέντρο ενός συμβολισμού που για δεκαετίες ήταν σχεδόν «απαγορευμένος» στις ΗΠΑ.
Διαβάστε επίσης: «Ένας από εμάς»: Το εξώφυλλο του περιοδικού New Yorker για τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι
Η πολιτική διάσταση
Ήταν μια πολιτική ανατροπή που ήρθε παρά την ανοιχτή στοχοποίησή του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το εξώφυλλο με το σφυροδρέπανο λειτουργεί σαν οπτική μετάφραση αυτής της ανατροπής:
Από τη μία, παρουσιάζει τον Μαμντάνι ως φορέα μιας ριζοσπαστικής αλλαγής.
Από την άλλη, ξυπνά μνήμες και φόβους μιας εποχής όπου το σφυροδρέπανο ήταν «κόκκινο πανί» για την αμερικανική κοινωνία.
Διαβάστε επίσης: Ζοχράν Μαμντάνι: Πήρε τη νίκη, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Το μετεκλογικό πλάνο για τη Νέα Υόρκη
Το γεγονός ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να εμφανιστεί ξανά το σφυροδρέπανο σε εξώφυλλο αμερικανικού μέσου δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένος ήταν ο αντικομμουνισμός.
Δεν ξέρουμε πόσο ριζοσπαστικός θα είναι ο νέος Δήμαρχος, αλλά την πρώτη μέρα της εκλογής του κατάφερε να αποτυπωθεί σφυροδρέπανο σε αμερικανικό μέσο.
- Πολύ γρήγοροι και πολύ ευγενικοί: Αυτή είναι η πιο εξυπηρετική υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου
- Σούδα: «Δικός σας είμαι» - Αστυνομικός της Ασφάλειας πάει να πιάσει διαδηλωτή και δέχεται επίθεση από ΜΑΤ
- Σφυροδρέπανο στο πρωτοσέλιδο της New York Post για «χάρη» του Μαμντάνι
- Βορίζια: Αψηφά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης και επιστρέφει - «Ωρολογιακή βόμβα» το χωριό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.