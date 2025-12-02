Η Σιένα Μίλερ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί: Βίντεο από την εμφάνιση έκπληξη

Η Σιένα Μίλερ (Sienna Miller) τράβηξε όλα τα βλέμματα στα βρετανικά βραβεία μόδας, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο μαύρο χαλί με μια εντυπωσιακή, διάφανη δημιουργία του οίκου Givenchy, η οποία ανέδειξε την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Το μωρό που περιμένει θα είναι το δεύτερο παιδί της με τον 28χρονο Αμερικανό σύντροφό της, Όλι Γκριν — το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Η Μίλερ έχει επίσης μια μεγαλύτερη κόρη, τη Μάρλοου, από τη σχέση της με τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Στάριτζ, η οποία έκλεισε τα 15 της τον Ιούλιο.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, η Μίλερ ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο. Η δημοσιότητά της εκτοξεύτηκε μέσα από τη σχέση της με τον Τζουντ Λο, η οποία απασχόλησε έντονα τα μέσα, ιδιαίτερα μετά την απιστία του με τη νταντά των παιδιών του. Παράλληλα, καθιερώθηκε ως διεθνές fashion icon, καθώς το boho chic στυλ της την καθιέρωσε ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες σταρ, ενώ δημιούργησε και το δικό της brand, την εταιρεία ρούχων Twenty8Twelve.