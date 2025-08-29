H χώρα που πραγματικά μισεί τα vapes: 15 μαστιγώματα και φυλακή σε παράνομους εισαγωγείς

Η Σιγκαπούρη αυστηροποιεί σοβαρά τις ποινές για τους χρήστες ατμιστικών συσκευών, και απειλεί με ποινές φυλάκισης έως και 20 ετών και 15 μαστιγώματα τους εισαγωγείς συσκευών που περιέχουν απαγορευμένες ουσίες.

Οι κυρώσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτού που οι δημόσιοι αξιωματούχοι στην πόλη-κράτος χαρακτήρισαν «σημαντικούς κινδύνους για την υγεία» που σχετίζονται με το άτμισμα.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, που άρχισαν να ατμίζουν, νόμιζαν ότι είναι ασφαλές και όχι τόσο επιβλαβές όσο τα τσιγάρα, και στη συνέχεια από περιέργεια, από εξαναγκασμό ή απλώς από άγνοια, κατέληξαν στην κατάχρηση ουσιών», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας Ονγκ Γιε Κουνγκ.

Σιγκαπούρη: Πολεμική κατά των vapes

Οι νέοι κανόνες επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στα ηλεκτρονικά τσιγάρα με το ηρεμιστικό ετομιδάτη, γνωστό ως K-pods, τα οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, βρίσκονται σε άνοδο.

Το δικαστικό σύστημα της Σιγκαπούρης επιβάλλει αυστηρές ποινές για αδικήματα, όπως μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, ξυλοδαρμό με μπαστούνι από μπαμπού και απαγχονισμό για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η πόλη-κράτος είναι επίσης γνωστή για τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει κοινωνικά προβλήματα χαμηλότερου επιπέδου, όπως η απαγόρευση των εισαγωγών τσίχλας και η επιβολή προστίμων για τη ρίψη σκουπιδιών και την απόρριψη τσιγάρων.

Το άτμισμα είναι παράνομο στη Σιγκαπούρη από το 2018. Ωστόσο, η αστυνομία έχει εντείνει την επιβολή του νόμου φέτος, με τους συνοριοφύλακες να αυξάνουν τους ελέγχους στα σημεία εισόδου, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Changi.

Ο πρωθυπουργός Λόρενς Γουόνγκ δήλωσε στην ομιλία του για την εθνική επέτειο αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με ετομιδάτη, ιδίως μεταξύ των νεαρών χρηστών.

«Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ως ζήτημα ναρκωτικών και θα επιβάλουμε πολύ αυστηρότερες ποινές», είπε. «Αυτό σημαίνει ποινές φυλάκισης και πιο αυστηρές τιμωρίες για όσους πωλούν ατμιστικά τσιγάρα με επιβλαβείς ουσίες».

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, τα πρόστιμα για όσους συλληφθούν να κατέχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα για πρώτη φορά θα αυξηθούν από 300 δολάρια Σιγκαπούρης για άτομα κάτω των 18 ετών και 500 δολάρια Σιγκαπούρης για ενήλικες (233 δολάρια ΗΠΑ και 389 δολάρια ΗΠΑ) σε 500 και 700 δολάρια Σιγκαπούρης, αντίστοιχα.

Οι επαναλαμβανόμενοι παραβάτες αντιμετωπίζουν τρεις μήνες αποκατάστασης και πρόστιμα έως και 2.000 δολάρια Σιγκαπούρης.

Πηγή: Financial Times