Η σκληρή πραγματικότητα στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερα αγόρρια γιατί...ντύθηκαν Peaky Blinders

«Ζουν σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη πραγματικότητα», θα έλεγε κανείς με το που ακούσει ότι στο Αφγανιστάν, το καθεστώς Ταλιμπάν συνέλαβε τέσσερα αγόρια που ήταν ντυμένα χαρακτήρες «Peaky Blinders» και το ανήρτησαν στο TikTok.

Ο ακριβής λόγος της σύλληψης; Υπό το αφγανικό καθεστώς, απαγορεύονται τα στυλ ένδυσης που συγκρούονται με τις ισλαμικές αξίες.

Η χαρακτηριστική εμφάνιση του κεντρικού χαρακτήρα της σειράς, Tommy Shelby, περιλαμβάνει κοστούμια τριών τεμαχίων, παλτά, κολλαριστά πουκάμισα με γιακά κλαμπ και καπέλα Baker Boy, τα οποία φορούσαν οι άνδρες δημόσια και αυτό...δεν άρεσε.

Αφγανιστάν: Η ανακοίνωση του Υπουργείου των Ταλιμπάν για τα τέσσερα αγόρια

Το Υπουργείο των Ταλιμπάν, για τη Διάδοση της Αρετής και την Πρόληψη της Φαυλότητας εξέδωσε μια δήλωση σύμφωνα με το thesun.com, που δικαιολογεί τη σύλληψη επειδή η «ομάδα Thomas Shelby» διέδιδε «πράξεις τύπου ξένων ταινιών». Σε ένα βίντεο του υπουργείου, οι κρατούμενοι εξέφρασαν μεταμέλεια αφού έλαβαν «απαραίτητες οδηγίες» για τις πράξεις τους.

Ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Καμπούλ, Ahmadullah Waak, δήλωσε ότι οι συλλήψεις καταδεικνύουν το διευρυνόμενο πεδίο εφαρμογής των περιορισμών στην προσωπική έκφραση υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν έχουν συλλάβει στο παρελθόν πολλούς για υποτιθέμενες παραβιάσεις των ενδυματολογικών κωδίκων και έχουν δώσει οδηγίες στους κουρείς να μην κόβουν τα γένια ή να μην χτενίζουν τα μαλλιά τους με αυτό που θεωρούν «δυτικό» τρόπο.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ έχουν προειδοποιήσει ότι οι οδηγίες και οι τιμωρίες του υπουργείου είναι συχνά απρόβλεπτες και συμβάλλουν σε «μια ατμόσφαιρα φόβου». Σε ένα προηγούμενο βίντεο στο YouTube, τα αγόρια δήλωσαν ότι θαύμαζαν τη μόδα της σειράς και είχαν λάβει θετικές αντιδράσεις από τους ντόπιους.

Είπαν ότι η ομάδα ήλπιζε να παρουσιάσει αργότερα και παραδοσιακά ρούχα από τις εθνοτικές ομάδες του Αφγανιστάν. Η διαδικτυακή αντίδραση στη σύλληψη έχει καταδικάσει το συντηρητικό καθεστώς.

«Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν να επιδεικνύουν το ταλέντο τους απέναντι σε ένα σκληρό καθεστώς που δεν έχει χώρο για τέχνη και έκφραση», έγραφε ένα σχόλιο στο X.

Ένας άλλος ρώτησε: «Αλλά ήταν όλοι καλυμμένοι και κομψά ντυμένοι. Είναι αντιισλαμικό; Και είναι νεαροί άνδρες/αγόρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θεωρείται λάθος».

Οι συλλήψεις έρχονται μετά από αμέτρητα πρόσφατα περιστατικά νέων που αψηφούν συντηρητικά καθεστώτα.