Η σκοτεινή ιστορία του διαμαντιού της Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Οι Ναζί, η ληστεία και το FBI

Ένα από τα διασημότερα κοσμήματα που πέρασαν ποτέ από τα χέρια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ κρύβει πίσω από τη λάμψη του μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία. Το περίφημο Elizabeth Taylor Diamond, γνωστό παλαιότερα ως Krupp Diamond, συνδέθηκε για δεκαετίες με τη θρυλική ηθοποιό, πριν όμως φτάσει στο δάχτυλό της είχε περάσει από τα χέρια οικογένειας που συνδέθηκε με το ναζιστικό καθεστώς, είχε κλαπεί σε ένοπλη ληστεία και είχε γίνει αντικείμενο μεγάλης έρευνας του FBI.

Το εντυπωσιακό διαμάντι των 33,19 καρατίων απέκτησε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον το 1968, προσφέροντάς το ως δώρο στην τότε σύζυγό του. Η Τέιλορ το λάτρεψε και το κράτησε στην κατοχή της για 43 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 2011.

Από πού προερχόταν το περίφημο διαμάντι

Η ακριβής προέλευση του διαμαντιού παραμένει ασαφής. Εκτιμάται ότι μπορεί να προήλθε είτε από την περιοχή Γκολκόντα της Ινδίας είτε από το ορυχείο Jagersfontein της Νότιας Αφρικής.

Η πρώτη γνωστή ιδιοκτήτριά του ήταν η Γερμανίδα ηθοποιός Βέρα Κρουπ, η οποία το είχε λάβει ως δώρο από τον σύζυγό της, τον βιομήχανο Άλφριντ Κρουπ, που είχε στενούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς και καταδικάστηκε μεταπολεμικά για εγκλήματα που συνδέονταν με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας.

Μετά το διαζύγιό τους, η Βέρα εγκαταστάθηκε σε ράντσο κοντά στο Λας Βέγκας, παίρνοντας μαζί της το εντυπωσιακό κόσμημα. Το 1959 η αξία του υπολογιζόταν σε 275.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Η ένοπλη ληστεία και το ανθρωποκυνηγητό του FBI

Στις 10 Απριλίου 1959, τρεις άνδρες εμφανίστηκαν στο σπίτι της Βέρα Κρουπ με το πρόσχημα ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν εργασίες στον δρόμο έξω από την ιδιοκτησία της.

Λίγο αργότερα εισέβαλαν στο σπίτι με την απειλή όπλου. Ακινητοποίησαν την Κρουπ και τον επιστάτη του ράντσου και στράφηκαν στο δαχτυλίδι που φορούσε η ίδια.

Ο ληστής προσπάθησε να το τραβήξει με τη βία από το δάχτυλό της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Οι δράστες διέφυγαν παίρνοντας μαζί τους το πολύτιμο διαμάντι, αλλά και άλλα αντικείμενα.

Το FBI ανέλαβε την υπόθεση και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες οι πράκτορες κατάφεραν να εντοπίσουν το διαμάντι, το οποίο είχε κρυφτεί στη φόδρα ενός παλτού.

Το κόσμημα επέστρεψε στη Βέρα Κρουπ και στη συνέχεια παραδόθηκε στον διάσημο κοσμηματοπώλη Χάρι Γουίνστον, ο οποίος το τοποθέτησε εκ νέου σε πλατινένιο δαχτυλίδι.

Το δώρο του Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Μετά τον θάνατο της Βέρα Κρουπ το 1967, το διαμάντι βγήκε σε δημοπρασία. Στις 16 Μαΐου 1968, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον το απέκτησε έναντι 305.000 δολαρίων, καταβάλλοντας ποσό-ρεκόρ για δαχτυλίδι με διαμάντι σε δημοπρασία εκείνη την εποχή.

Ο Μπάρτον το πρόσφερε στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ, εξηγώντας ότι ήθελε να το αποκτήσει επειδή ήταν «ασύγκριτα όμορφο» και πίστευε ότι έπρεπε να βρίσκεται στην «ομορφότερη γυναίκα του κόσμου».

Το κόσμημα έγινε γρήγορα ένα από τα αγαπημένα της ηθοποιού. Η Τέιλορ εμφανιζόταν συχνά φορώντας το, ενώ το διαμάντι συνδέθηκε τόσο έντονα με την εικόνα της ώστε τελικά έμεινε γνωστό με το όνομά της.

Το κράτησε ακόμη και μετά τα δύο διαζύγια

Η πολυτάραχη σχέση της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και του Ρίτσαρντ Μπάρτον οδήγησε σε δύο γάμους και δύο διαζύγια, το 1974 και το 1976. Το δαχτυλίδι, ωστόσο, παρέμεινε στην κατοχή της.

Η Τέιλορ το κράτησε συνολικά 43 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της στις 23 Μαρτίου 2011.

Μετά τον θάνατό της, η συλλογή κοσμημάτων της βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie's. Το περίφημο διαμάντι πωλήθηκε έναντι 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων στον νοτιοκορεατικό όμιλο E-Land, με μέρος της διαδικασίας πώλησης της συλλογής της να συνδέεται με το φιλανθρωπικό της έργο κατά του AIDS.

Από ένα κόσμημα που πέρασε από την οικογένεια Κρουπ και μια βίαιη ληστεία μέχρι το δώρο ενός από τα διασημότερα κινηματογραφικά ειδύλλια του 20ού αιώνα, το Elizabeth Taylor Diamond απέκτησε τελικά μια ιστορία σχεδόν εξίσου εντυπωσιακή με την ίδια την πέτρα.