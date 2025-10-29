Η Σλοβακία ψήφισε νόμο που βάζει όριο ταχύτητας στους... πεζούς

Μπορείτε να περπατάτε μόνο με ταχύτητα 6 χιλιομέτρων την ώρα αν θέλετε να τηρείτε τον νόμο στη Σλοβακία. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης μια τροπολογία του νόμου περί κυκλοφορίας που ορίζει ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών τα 6 χλμ/ώρα.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ, χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών σκούτερ — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή συχνών συγκρούσεων, όπως αναφέρει το Politico.

«Ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με χρήστες σκούτερ», δήλωσε ο συντάκτης της τροπολογίας, Ľubomír Vážny, του αριστερού-λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Robert Fico, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβερνητικής συμμαχίας.

Η τροπολογία θα είναι χρήσιμη για την απόδειξη παραβάσεων, δήλωσε ο νομοθέτης, «ειδικά σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί αντικειμενικά εάν κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κατάλληλη σε περιοχές που προορίζονται κυρίως για πεζούς».

Αν και ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, οι υποστηρικτές του δεν έχουν διευκρινίσει δημοσίως πώς σκοπεύουν να τον εφαρμόσουν.Η μέση ταχύτητα περπατήματος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4 και 5 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, η British Heart Foundation αναφέρει ότι μια ταχύτητα 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται μέτρια για κάποιον με εξαιρετική φυσική κατάσταση. Η αντιπολίτευση επέκρινε την αλλαγή και ακόμη και το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε ότι θα ήταν πιο σκόπιμο να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά σκούτερ από τα πεζοδρόμια παρά να επιβληθεί ένα γενικό όριο ταχύτητας.

Ο Martin Pekár του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης Progressive Slovakia δήλωσε ότι οι πεζοί αντιμετωπίζουν κίνδυνο από τα αυτοκίνητα, όχι από τους ποδηλάτες ή τα σκούτερ, και ότι η τροπολογία τιμωρεί τις βιώσιμες μεταφορές.

«Αν θέλουμε λιγότερες συγκρούσεις, χρειαζόμαστε πιο ασφαλείς ποδηλατοδρόμους, όχι παράλογα όρια που είναι φυσικά αδύνατο να τηρηθούν», δήλωσε ο Pekár. «Με την αναφερόμενη ταχύτητα, ένας ποδηλάτης δύσκολα μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία του», πρόσθεσε.

Η τροπολογία προκάλεσε κύμα διασκέδασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν το να τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο θα μπορούσε να τους κοστίσει πρόστιμο.