Η Σουηδία κάνει καλό: Γιατί όλο και περισσότεροι γιατροί «συνταγογραφούν» ένα ταξίδι εκεί

Έχετε νιώσει ποτέ ότι ένα διάλειμμα από τη δουλειά, μια απόδραση, θα μπροούσε να κάνει καλό στην υγεία σας σωματκά και ψυχολογικά; Μια νέα πρωτοβουλία από τη Σουηδία, λανσάρει «ταξίδι» με συνταγογράφηση από γιατρό.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία της Visit Sweden αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της χώρας ως παγκόσμιου ηγέτη στην ποιότητα ζωής, ως μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο, που προσφέρει εκπληκτικά τοπία που προάγουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και αίσθηση του ανήκειν.

Έχουν μάλιστα δημιουργήσει ένα έγγραφο που μπορείτε να πάρετε στον γιατρό σας, για να τον πείσετε ότι χρειάζεστε να σας συνταγογραφήσει ένα ταξίδι εκεί.

«Η Σουηδία είναι γεμάτη από δραστηριότητες που σας κάνουν να νιώθετε καλά», σημειώνει μια διαφήμιση που την προωθεί. «Μια κλασική σάουνα ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σας σύστημα για βαθιά χαλάρωση.

«Εδώ στη Σουηδία, ο ήλιος δεν δύει για 100 ημέρες. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να σας προσφέρει η φωτοθεραπεία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».

Αν και η καμπάνια είναι μάλλον χιουμοριστική, έχουν ζητήσει τη βοήθεια πραγματικών επιστημόνων και ψυχιάτρων για να μετατρέψουν τα θαύματα ευεξίας της Σουηδίας σε πραγματική συνταγή που θα χορηγείται από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη έκθεση στη φύση μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του στρες, στη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου, στη μείωση του κινδύνου ασθενειών και στη βελτίωση της γενικής διάθεσης.

«Ζούμε σε έναν κόσμο αναταραχής. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν και υποφέρουν από άγχος και ανησυχία», λέει ο Steve Robertshaw, Ανώτερος Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στο Visit Sweden.

«Αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα οφέλη της φύσης και του τρόπου ζωής της Σουηδίας ως ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο αναπτυσσόμενο κίνημα στη φροντίδα των ασθενών».

Πότε έχει ξαναγίνει στο παρελθόν

Μπορεί να ακούγεται σαν μια τρελή ιδέα, αλλά σίγουρα έχει γίνει και στο παρελθόν.

Στις αρχές του 1900, οι γιατροί συνιστούσαν στους ασθενείς με φυματίωση να πάνε στα βουνά της Ελβετίας για να βοηθηθούν στη θεραπεία τους.

Αυτή η νέα συνταγή περιλαμβάνει έξι δραστηριότητες που μπορείτε να προτείνετε στον γιατρό σας να σας συνταγογραφήσει, μαζί με ένα παράρτημα με πιστοποιημένες επιστημονικές πηγές που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους.

Οι δραστηριότητες σε αυτή τη σελίδα απευθύνονται σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας που επιθυμούν να συνταγογραφήσουν μια επίσκεψη στη Σουηδία ή σε άτομα που σχεδιάζουν μια διαμονή με έμφαση στην ευεξία. Κάθε δραστηριότητα αντικατοπτρίζει τις καθημερινές σουηδικές συνήθειες με αποδεδειγμένα οφέλη για την ψυχική και

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εξερεύνηση της Σουηδίας με ποδήλατο, καθώς «έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην καρδιαγγειακή υγεία και μειώνει το άγχος», το δασικό μπάνιο σε μια χώρα όπου το 70% της έκτασης καλύπτεται από δάση, για «μείωση της αρτηριακής πίεσης και ενίσχυση της συγκέντρωσης», και τον ύπνο κάτω από τα αστέρια για «επαναφορά του κιρκαδικού ρυθμού του σώματος και αύξηση της συνολικής ευεξίας».

Ακόμη και μια μουσική εκδρομή μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, όπως σημειώνεται στο έγγραφο: «Η Σουηδία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών στον κόσμο όσον αφορά τη metal μουσική, και μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και ακραία είδη όπως το death metal μπορούν να μειώσουν τον θυμό. Παρακολουθήστε μια συναυλία και νιώστε το οι ίδιοι».

Ο γιατρός σας μπορεί να το υποστηρίξει επίσης, καθώς σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα της YouGov, το 67% των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνιστούσε τη Σουηδία ως προορισμό για τη βελτίωση της υγείας.

Πηγή: indy100.com