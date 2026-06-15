Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στο Πακιστάν: Μοτοσικλέτες πέρασαν μέσα από τις φλόγες

Τραγωδία σημειώθηκε στο Πακιστάν, όταν αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στην πόλη Μάρνταν. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο στρατιωτικοί, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκαν και αρκετοί πολίτες.

🇵🇰 JUST IN: A Pakistan Air Force Super Mushshak trainer aircraft crashed in Mardan after developing a technical fault during a training flight, killing both pilots. pic.twitter.com/eKFYRcB82X — Defence Index (@Defence_Index) June 15, 2026

Ο στρατός γνωστοποίησε ότι τα θύματα είναι ο υποσμηναγός Μουχάμαντ Κασίμ Αμπντουλάχ της πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας και ο υποπλοίαρχος Τάχα Αμπάσι του πολεμικού ναυτικού. Οι δύο άνδρες επέβαιναν στο αεροσκάφος ως πιλότοι και ήταν οι μοναδικοί νεκροί του δυστυχήματος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ, ο αρχηγός του στρατού ξηράς Ασίμ Μουνίρ και σύσσωμες οι ένοπλες δυνάμεις εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον χαμό των δύο αξιωματικών, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Τα ατυχήματα με εκπαιδευτικά στρατιωτικά αεροσκάφη δεν είναι ασυνήθιστα στο Πακιστάν, ωστόσο οι λεπτομέρειες των ερευνών σπάνια δημοσιοποιούνται. Το νέο δυστύχημα σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Κασμίρ, η οποία, σύμφωνα με τον στρατό, προκλήθηκε από τεχνική βλάβη και κόστισε τη ζωή σε 22 στρατιωτικούς.