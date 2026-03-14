Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν για το 2026 - Ποια είναι τα όπλα που τροφοδοτούν τη δύναμή του

Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα 13 νύχτες ανελέητου σφυροκοπήματος και εκτεταμένων συρράξεων Ιράν - Η.Π.Α και Ισραήλ. Όπως μετέδιδε και το ΕΡΤnews από την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου, η επιχείρηση φαίνεται ότι σχεδιαζόταν επί μήνες με απώτερο σκοπό τον «αποκεφαλισμό» του ιρανικού καθεστώτος.

Μια διαρκώς κλιμακούμενη σύγκρουση, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπέρβαση κάθε προηγούμενης «κόκκινης γραμμής», με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να είναι νεκρός από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα. Το στοιχείο που καθιστά την παρούσα κατάσταση εξαιρετικά πιο επικίνδυνη σε σύγκριση με τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ που ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025, είναι η αμετακίνητη αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Οι δύο σύμμαχοι φαίνονται αποφασισμένοι να μην εγκλωβιστούν σε έναν κύκλο περιορισμένων επιθέσεων, αλλά να επιτύχουν ένα οριστικό αποτέλεσμα. Αυτή η επιθετική στρατηγική συγκρούεται με την επιμονή του ιρανικού καθεστώτος για επιβίωση.

Η ραχοκοκαλιά της στρατιωτικής δύναμης του Ιράν

Πολίτες θρηνούν στην Τεχεράνη για τον θάνατο του Χαμενεΐ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ABEDIN TAHERKENAREH

Στρατηγικό και γεωπολιτικό δόγμα του Ιράν είναι η κατοχύρωση της εξουσίας τους. Η πυραυλική δύναμη του Ιράν είναι κεντρικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο πολεμά, σύμφωνα με το Al Jazeera. Οι αναλυτές άμυνας την περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ.

Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με το μεγαλύτερο βεληνεκές μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 2.000 χλμ. (1.243 μίλια) και 2.500 χλμ. (1.553 μίλια). Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο και σε μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής - αλλά σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ και ορισμένων στην τροχιά του, αυτοί οι πύραυλοι δεν μπορούν να πλησιάσουν τις ΗΠΑ. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας – περίπου 150-800 χλμ. (93-500 μίλια) είναι η απάντηση του Ιράν σε ταχύτατες βολές και κατασκευάζονται για κοντινούς στρατιωτικούς στόχους και ταχείες περιφερειακές επιθέσεις., ενώ οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς - περίπου 1.500-2.000 χλμ. (900-1.200 μίλια) - θεωρούνται ένα βασικό πλεονέκτημα εάν το Ιράν αναμένει εισερχόμενα πλήγματα και χρειάζεται βιώσιμες, ευέλικτες επιλογές.

Καπνοί από εκρήξεις στην Τεχεράνη | AP

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Al Jazeera, εδώ και χρόνια ενισχύει τμήματα του προγράμματός της σε υπόγειες σήραγγες, κρυφές βάσεις και προστατευμένες τοποθεσίες εκτόξευσης σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό αποτιμάται ως μια από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του Ιράν, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της Παγκόσμιας Ισχύος για το 2026, η οποία και κατατάσσει το Ιράν ως μια από τις 20 κορυφαίες παγκόσμιες στρατιωτικές δυνάμεις. Η ανθρώπινη δύναμη περιλαμβάνει ενεργές, εφεδρικές και οποιεσδήποτε επίσημες παραστρατιωτικές δυνάμεις που έχουν προσδιοριστεί από το έθνος. Περιλαμβάνεται ακόμη προσωπικό από κάθε κλάδο υπηρεσιών.

Το μήνυμα της Τεχεράνης

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος θα αντιμετωπιστεί ως η έναρξη ενός ευρύτερου πολέμου και όχι ως μια περιορισμένη επιχείρηση. Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, το μήνυμα αυτό έχει σκληρύνει.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει «ασύμμετρες» τακτικές πολέμου κατά την επίθεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο ασύμμετρος πόλεμος σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera, υπάρχει όταν η ισορροπία των δυνατοτήτων είναι άνιση σε μια σύγκρουση, έτσι το το ασθενέστερο μέρος μπορεί να στραφεί σε μη συμβατικές μεθόδους πολέμου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση τακτικών ανταρτοπόλεμου, τρομοκρατίας, κυβερνοεπιθέσεων, χρήσης πληρεξουσίων και άλλων έμμεσων εργαλείων.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, από την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει ένα κύμα βαλλιστικών πυραύλων που στοχεύουν το Ισραήλ και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου. Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, καθώς και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το Ιράν στοχεύει στην εξάντληση των ισραηλινών και αμερικανικών αποθεμάτων αναχαίτισης.

Το πετρέλαιο ως όπλο πέρα από την στρατιωτική ισχύς

Το Ιράν έχει κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνδέοντας τον Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, το στενό είναι η μόνη οδός προς τον ανοιχτό ωκεανό που είναι διαθέσιμη στους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου. Η αστάθεια εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, με έντονες διακυμάνσεις να συνεχίζονται, προκαλώντας φόβους για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.