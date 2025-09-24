Η Συρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά το 1967: «Το Ισραήλ απειλεί με νέες κρίσεις στην περιοχή»

Με τον μεταβατικό πρόεδρο Αχμάντ αλ Σαράα, να τοποθετείται, η Συρία συμμετείχε για πρώτη φορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, από το 1967, μισό αιώνα σχεδόν πριν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρώην αρχηγός της Αλ Κάιντα στη Συρία, στάθηκε στις πολιτικές του Ισραήλ και στις διεθνείς κυρώσεις, για τις οποίες ζήτησε να αρθούν για να «ανθίσει» η χώρα.

Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, διευκρίνισε πως οι πολιτικές του τόσο στη Γάζα, όσο και ευρύτερα, θα οδηγήσουν σε νέες κρίσεις στη Μέση Ανατολή.

Συρία: Τι είπε ο Αχμάντ αλ Σαράα στον ΟΗΕ

Αφού είπε στους συγκεντρωμένους ηγέτες ότι έρχεται «από τη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της ιστορίας και το λίκνο των πολιτισμών», ο αλ-Σαράα περιγράφει τις έξι δεκαετίες καταπίεσης και την απίθανη νίκη που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Για πολλά χρόνια, υποφέραμε από αδικία, στέρηση και καταπίεση. Τότε, ξεσηκωθήκαμε για να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας», είπε.

«Αυτό το μοναδικό επίτευγμα της Συρίας και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών μας μάς οδήγησαν να προσπαθήσουμε να ξεριζώσουμε τον σεκταρισμό και να πολεμήσουμε τις προσπάθειες να διαιρέσουν τη χώρα μας, για άλλη μια φορά».

Ωστόσο, είπε ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνησή του έχει επιδιώξει να επιβλέψει, «οι ισραηλινές επιθέσεις και επιθέσεις κατά της χώρας μου συνεχίζονται».

«Οι ισραηλινές πολιτικές έρχονται σε αντίθεση με τη διεθνή θέση υποστήριξης της Συρίας», είπε, προσθέτοντας ότι «απειλούν με νέες κρίσεις και συγκρούσεις στην περιοχή μας».

«Αντιμέτωπη με αυτή την επιθετικότητα, η Συρία είναι προσηλωμένη στον διάλογο και δεσμευόμαστε να τηρήσουμε τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974 και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να σταθεί στο πλευρό μας ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε.