Η Τεχεράνη κάνει «ρελάνς» στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Όλη η περιοχή θα γίνει κόλαση, για εσάς»

Ένας εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya του στρατού του Ιράν, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπίσει σοβαρές αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιοχή.
«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε».
Όπως έχουμε αναφέρει, ο Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε το τελεσίγραφό του προς το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσει «κόλαση» εάν δεν το πράξει μέχρι τη Δευτέρα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.