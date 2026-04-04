Η Τεχεράνη κάνει «ρελάνς» στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Όλη η περιοχή θα γίνει κόλαση, για εσάς»

Ένας εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya του στρατού του Ιράν, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπίσει σοβαρές αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε».

Όπως έχουμε αναφέρει, ο Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε το τελεσίγραφό του προς το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσει «κόλαση» εάν δεν το πράξει μέχρι τη Δευτέρα.