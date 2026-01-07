Η «τελευταία πράξη» της Μπριζίτ Μπαρντό: Η κηδεία της στο Σεν Τροπέ

Η Μπριζίτ Μπαρντό, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του γαλλικού κινηματογράφου και σύμβολο παγκόσμιας ακτινοβολίας, οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία στο Θαλάσσιο Κοιμητήριο της Σεν Τροπέ, τον τόπο όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της και που η ίδια θεωρούσε πραγματικό της καταφύγιο.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, με ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η τραγουδίστρια Μιρεΐγ Ματιέ και η πολιτικός Μαρίν Λεπέν, που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής.
Η Μπαρντό έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες της ημέρες τις πέρασε στο σπίτι της στη Σεν Τροπέ, δίπλα στον σύζυγό της, Μπερνάρ ντ’Ορμαλέ.
Παρά το τεράστιο πολιτιστικό της αποτύπωμα, η οικογένεια αρνήθηκε την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για επίσημη κρατική τελετή.
Όπως εξήγησε ο σύζυγός της, η Μπαρντό θα ήταν αντίθετη σε μια τέτοια δημόσια επισημότητα.
Αντίθετα, θα προτιμούσε η Γαλλία να θεσπίσει έναν Γραμματέα Κράτους για τα Δικαιώματα των Ζώων - έναν θεσμό που θα αντικατόπτριζε τον αγώνα στον οποίο αφιέρωσε δεκαετίες της ζωής της.
Η κηδεία της, λιτή και ανθρώπινη, αντανακλούσε ακριβώς αυτό που υπήρξε: μια γυναίκα που, πέρα από τη λάμψη και τη δόξα, επέλεξε να ζήσει με πάθος, αυθεντικότητα και αφοσίωση στις αξίες της. Η Μπριζίτ Μπαρντό αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά τον κινηματογράφο - μια κληρονομιά ανθρωπιάς και αγάπης για κάθε ζωντανό πλάσμα.
