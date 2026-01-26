Η σταρ του TikTok, Μακένζι Πολ, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 26 ετών, έπειτα από μια τριετή, εξαντλητική αλλά βαθιά γενναία μάχη με την οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Από τη στιγμή της διάγνωσης το 2023, η νεαρή φοιτήτρια ιατρικής αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την πραγματικότητα της ασθένειας, μετατρέποντας το προφίλ της σε ένα ημερολόγιο ειλικρίνειας, ελπίδας και ανθρώπινης αντοχής.

Το συγκλονιστικό μήνυμα του συζύγου της

Ο σύζυγός της, Μπράντον Πολ, επιβεβαίωσε τον θάνατό της μέσα από ένα βαθιά συγκινητικό βίντεο στο Facebook. Με τρεμάμενη φωνή, μίλησε για τη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του:

«Η Κένζι είναι στον παράδεισο τώρα. Εύχομαι εγωιστικά να ήταν ακόμα εδώ, αλλά είμαι ευγνώμων που δεν πονάει πια».

Ο Μπράντον περιέγραψε τη σύζυγό του ως «την πιο δυνατή, εργατική και πειθαρχημένη γυναίκα» που γνώρισε ποτέ, τονίζοντας πως η παρουσία της τον έκανε καλύτερο άνθρωπο κάθε μέρα.

Η Μακένζι ανακάλυψε την ασθένεια κατά το δεύτερο έτος των ιατρικών της σπουδών στο Michigan State University. Παρά το νεαρό της ηλικίας και το άριστο ιστορικό υγείας της, οι εξετάσεις αποκάλυψαν μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος.

Η ίδια είχε περιγράψει πως τα πρώτα σημάδια ήταν απλά επεισόδια ζάλης και έντονης κόπωσης - συμπτώματα που δύσκολα θα υποψίαζαν μια τόσο σοβαρή διάγνωση.

Η απόφαση να μοιραστεί την αλήθεια της

Όταν άρχισε να χάνει την ελπίδα της, στράφηκε στα social media. Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για τον καρκίνο έγινε τελικά η πηγή δύναμης που χρειαζόταν.

Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν το ταξίδι της, να της στέλνουν μηνύματα στήριξης και να βρίσκουν παρηγοριά στις δικές της λέξεις. Η ίδια είχε πει πως αυτή η σύνδεση «της έδωσε ξανά σκοπό».

Η κληρονομιά της: ένα βιβλίο γεμάτο αλήθεια

Πριν φύγει από τη ζωή, η Μακένζι πρόλαβε να εκδώσει το πρώτο της ποιητικό βιβλίο, This Is What It Feels Like: A Book of Poems Written by a Cancer Patient.

Με αυτό, ήθελε -όπως είχε δηλώσει- «να βοηθήσει άλλους μαχητές να νιώσουν λιγότερο μόνοι και να φωτίσει την πραγματικότητα του να ζεις σε ένα σώμα που σε προδίδει».