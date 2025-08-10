Η Τουρκία αποκάλυψε την ισχυρότερη μη πυρηνική αεροπορική βόμβα της

Η Τουρκία παρουσίασε την πιο ισχυρή συμβατική βόμβα αεροσκαφών, την GAZAP, η οποία διαθέτει κεφαλή βάρους 970 κιλών. Η αποκάλυψη έγινε στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας (IDEF) 2025 στην Κωνσταντινούπολη.

Η βόμβα, που σχεδιάστηκε από το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, διασκορπίζει 10,16 εκρήξεις θραυσμάτων ανά μέτρο αντί για 3 μέτρα, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο πρακτορείο Anadolu.

Η GAZAP έχει καταστροφική δράση και μπορεί να ριφθεί από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16.

«Το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) έχει τροποποιήσει τον σχεδιασμό των εκρηκτικών και των υλικών πληρώσεως», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Οι διαδικασίες πιστοποίησης έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμες για χρήση».

NEB-2 Ghost: «Το καλύτερο bunker-buster στο πεδίο της μάχης»

Ο Τούρκος αξιωματούχος παρείχε πληροφορίες και για μία ξεχωριστή βόμβα, την NEB-2 Ghost, βάρους 970 κιλών λέγοντας πως είναι «καλύτερη βόμβα εξουδετέρωσης καταφυγίων στον τομέα της».

«Κανονικά, σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, οι πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής διαπερνούν 2,4 μέτρα σε C35 τυπικό σκυρόδεμα. Ο NEB-2 διαπερνά 7 μέτρα C50, τρεις φορές ισχυρότερο σκυρόδεμα από ό,τι σε πυρηνικούς σταθμούς», δήλωσε επίσης ο αξιωματούχος.

Η βόμβα-καταστροφέας καταφυγίων μπορεί επίσης να ριφθεί από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Στο πλαίσιο της αεροπορικής δοκιμής, η βόμβα NEB-2 έπεσε σε ένα νησί και διείσδυσε 90 μέτρα βάθος προκαλώντας κατολισθήσεις, διαρροές αερίου και καταστροφή βράχων στο νησί με διάμετρο 160 μέτρα.

«Η έκρηξη, η οποία κανονικά διαρκεί 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χρονικά είχε διάρκεια 240 ms, γεγονός που την καθιστά πιο καταστροφική», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η 17η έκδοση της εξαήμερης αμυντικής έκθεσης IDEF, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη (5/8), πραγματοποιείται ταυτόχρονα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, στο ξενοδοχείο WOW και στη μαρίνα Atakoy.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την KFA Fairs με την υποστήριξη της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας και του Ιδρύματος Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

