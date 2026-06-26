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Η Τουρκία δημιουργεί νέο σημείο «τριβής» με την ΕΕ: Απέκλεισε την Κύπρο από τη Σύνοδο για το Κλίμα

Η ΕΕ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκειά για την απόφαση που πήρε η Τουρκία, να αποκλείσει την Κύπρο από τις διαδικασίες της φετινής Συνόδου για το Κλίμα.

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Διαφημιστική πινακίδα στην Τουρκία για την επερχόμενη Σύνοδο για το Κλίμα
Διαφημιστική πινακίδα στην Τουρκία για την επερχόμενη Σύνοδο για το Κλίμα | Getty
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση που πήρε η Τουρκία, να αποκλείσει την Κύπρο από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της φετινής Συνόδου για το Κλίμα.

Η γείτονα αναμένεται να φιλοξενήσει τη διεθνούς βεληνεκούς συνάντηση τον προσεχή Νοέμβριο, με τη συμμετοχή περίπου 200 χωρών, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ.

Τουρκία - «Μη αποδεκτή η στάση της Άγκυρας», λέει η ΕΕ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, ξεκαθάρισε ότι όλα τα κράτη-μέλη στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και υπογράμμισε πως η στάση της Άγκυρας «δεν θα γίνει αποδεκτή».

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταφράζεται και σε μποϊκοτάζ των προπαρασκευαστικών συναντήσεων, απάντησε ότι «είμαστε μια Ένωση των 27. Τελεία και παύλα», στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας και στήριξης προς την Κύπρο.
 

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