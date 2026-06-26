Η Τουρκία δημιουργεί νέο σημείο «τριβής» με την ΕΕ: Απέκλεισε την Κύπρο από τη Σύνοδο για το Κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση που πήρε η Τουρκία, να αποκλείσει την Κύπρο από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της φετινής Συνόδου για το Κλίμα.
Η γείτονα αναμένεται να φιλοξενήσει τη διεθνούς βεληνεκούς συνάντηση τον προσεχή Νοέμβριο, με τη συμμετοχή περίπου 200 χωρών, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ.
Τουρκία - «Μη αποδεκτή η στάση της Άγκυρας», λέει η ΕΕ
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, ξεκαθάρισε ότι όλα τα κράτη-μέλη στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και υπογράμμισε πως η στάση της Άγκυρας «δεν θα γίνει αποδεκτή».
Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταφράζεται και σε μποϊκοτάζ των προπαρασκευαστικών συναντήσεων, απάντησε ότι «είμαστε μια Ένωση των 27. Τελεία και παύλα», στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας και στήριξης προς την Κύπρο.
- Αυτή είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
- Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: 150 εκατομμύρια πολίτες στο έλεος της ζέστης - Πότε υποχωρεί
- Φαίη Σκορδά: «Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο» - Έτσι έριξε αυλαία το Buongiorno
- Βενεζουέλα: Σοκάρουν οι εικόνες πριν και μετά τον σεισμό - Γειτονιές έγιναν μπάζα σε δευτερόλεπτα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.