Η Τουρκία εκπαιδεύει τον συριακό στρατό: Νέα στρατιωτική συμφωνία Άγκυρας–Δαμασκού

Η Τουρκία έχει αρχίσει να παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.
Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπεγράφη τον Αύγουστο μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία έχει δεσμευτεί να προσφέρει στις συριακές δυνάμεις στρατιωτική εκπαίδευση και οπλισμό. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στην Άγκυρα.
Η πηγή διέψευσε επίσης πληροφορίες περί ισραηλινών επιθέσεων σε τουρκικό στρατιωτικό εξοπλισμό εντός συριακού εδάφους, χαρακτηρίζοντάς τις ως ανακριβείς. Τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στο προσωπικό ή στον εξοπλισμό της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters
