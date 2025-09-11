Η Τουρκία εκπαιδεύει τον συριακό στρατό: Νέα στρατιωτική συμφωνία Άγκυρας–Δαμασκού

Η Τουρκία έχει αρχίσει να παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπεγράφη τον Αύγουστο μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία έχει δεσμευτεί να προσφέρει στις συριακές δυνάμεις στρατιωτική εκπαίδευση και οπλισμό. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στην Άγκυρα.

Η πηγή διέψευσε επίσης πληροφορίες περί ισραηλινών επιθέσεων σε τουρκικό στρατιωτικό εξοπλισμό εντός συριακού εδάφους, χαρακτηρίζοντάς τις ως ανακριβείς. Τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στο προσωπικό ή στον εξοπλισμό της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters