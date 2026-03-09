Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία έστειλε δύναμη στα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Αυτό, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα, έχουν φτάσει στην περιοχή έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα.
«Στο πλαίσιο των σταδιακών σχεδιασμών που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας της "ΤΔΒΚ", έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην "ΤΔΒΚ" από σήμερα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΘΑ.
Στο ίδιο κείμενο, ξεκαθαρίζεται πως μπορεί να ενισχυθεί η δύναμη, αν κριθεί απαραίτητο.
«Η Τουρκία θα λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αν χρειαστεί», αναφέρεται ειδικότερα.
