Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία έστειλε δύναμη στα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Αυτό, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, έχουν φτάσει στην περιοχή έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα.

«Στο πλαίσιο των σταδιακών σχεδιασμών που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας της "ΤΔΒΚ", έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην "ΤΔΒΚ" από σήμερα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΘΑ.

Στο ίδιο κείμενο, ξεκαθαρίζεται πως μπορεί να ενισχυθεί η δύναμη, αν κριθεί απαραίτητο.

«Η Τουρκία θα λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αν χρειαστεί», αναφέρεται ειδικότερα.

KKTC’ye Konuşlandırılan F-16’lar ve Hava Savunma Sistemleri Hakkında Açıklama



Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahMqqaGjQQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026