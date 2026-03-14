Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για νέα γενοκτονία στον Λίβανο και ζητά εξηγήσεις από το Ιράν

Η Άγκυρα εξέφρασε σήμερα φόβους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, ενδέχεται να διαπράξει «μια νέα γενοκτονία» με το πρόσχημα του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ.

«Ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεταΙ να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να «λάβει άμεσα μέτρα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, με τον Φιντάν να τονίζει ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.