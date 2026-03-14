Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για νέα γενοκτονία στον Λίβανο και ζητά εξηγήσεις από το Ιράν

Η Άγκυρα εξέφρασε σήμερα φόβους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, ενδέχεται να διαπράξει «μια νέα γενοκτονία» με το πρόσχημα του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ.
«Ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεταΙ να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να «λάβει άμεσα μέτρα».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, με τον Φιντάν να τονίζει ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.
- Απείλησαν την Αγγελική Νικολούλη ενώ ήταν στον αέρα το Φως στο Τούνελ: «Να μην ανακατευτώ εγώ, άντε γεια»
- Στο Ψυχικό υπήρχε όντως φάρος: Το θανατηφόρο τροχαίο του εφοπλιστή που τον γκρέμισε
- «Μου έπιασε τα μπαλάκια και νόμιζα θα τα ξεριζώσει»: Μετά από αυτό Πολ Γκασκόιν και Βίνι Τζόουνς έγιναν φιλαράκια
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Δεσποινίς Διευθυντής
