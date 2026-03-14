Μενού

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για νέα γενοκτονία στον Λίβανο και ζητά εξηγήσεις από το Ιράν

Φιντάν: «Φόβοι για νέα γενοκτονία στον Λίβανο από τον Νετανιάχου». Θρίλερ με τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Τουρκία.

Reader symbol
Newsroom
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου | ΑΠΕ - ΜΠΕ / REUTERS POOL
  • Α-
  • Α+

Η Άγκυρα εξέφρασε σήμερα φόβους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, ενδέχεται να διαπράξει «μια νέα γενοκτονία» με το πρόσχημα του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ.

«Ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεταΙ να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να «λάβει άμεσα μέτρα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, με τον Φιντάν να τονίζει ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ