«Η Τουρκία μπορεί να νικήσει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ μαζί»: Τούρκος ναύαρχος ανάβει φωτιές

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις που εξακόντισε Τούρκος απόστρατος ναύαρχος, ο οποίος θεωρεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «αβίαστα» τη συνδυαστική στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

Τις αδιανόητες δηλώσεις μετέφερε η εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, κατά την οποία ο συγκεκριμένος απόστρατος στυρατιωτικός ανέφερε: «Αν η Τουρκία χρειαστεί να συγκρουστεί με σύστημα αλληλοϋποστήριξης Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, μπορεί να το κάνει, επιλέγοντας η ίδια τον τρόπο που θα συμβεί».

Όπως αναφέρεται στην εκπομπή, αυτές οι δηλώσεις δεν αντανακλούν ρεαλιστικά τη γεωπολιτική «αριθμητική», καθώς ειδικά η οπλική ετοιμότητα του Ισραήλ, που με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ έχει αναπτύξει έναν από τους πιο προηγμένους στρατούς στον κόσμο, αποτελεί πρόκληση ακόμα και για ισχυρότερα καθεστώτα από την Άγκυρα.