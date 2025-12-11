«Η Τουρκία μπορεί να νικήσει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ μαζί»: Τούρκος ναύαρχος ανάβει φωτιές

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις που εξακόντισε Τούρκος απόστρατος ναύαρχος, ο οποίος θεωρεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «αβίαστα» τη συνδυαστική στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.
Τις αδιανόητες δηλώσεις μετέφερε η εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, κατά την οποία ο συγκεκριμένος απόστρατος στυρατιωτικός ανέφερε: «Αν η Τουρκία χρειαστεί να συγκρουστεί με σύστημα αλληλοϋποστήριξης Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, μπορεί να το κάνει, επιλέγοντας η ίδια τον τρόπο που θα συμβεί».
Όπως αναφέρεται στην εκπομπή, αυτές οι δηλώσεις δεν αντανακλούν ρεαλιστικά τη γεωπολιτική «αριθμητική», καθώς ειδικά η οπλική ετοιμότητα του Ισραήλ, που με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ έχει αναπτύξει έναν από τους πιο προηγμένους στρατούς στον κόσμο, αποτελεί πρόκληση ακόμα και για ισχυρότερα καθεστώτα από την Άγκυρα.
- Το ευθύ καρφί Βορίδη στην κυβέρνηση, ο λόγος που ο Τσίπρας διάλεξε Πάτρα και το βέβαιο ποσοστό του
- Οι αρχαιολόγοι του 3000 μ.Χ. θα τραβάνε τα μαλλιά τους: Τι άγαλμα θάφτηκε στις ελληνικές θάλασσες;
- Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία και έθαψε ζωντανό το σκυλί της κόρης του
- Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.