Η Τουρκία πιο «βαθιά» στα πράγματα του ΝΑΤΟ: Στέλνει μαχητικά σε Ρουμανία και Εσθονία

Σχέδια για την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών σε Εσθονία και Ρουμανία στο πλαίσιο των ενισχυμένων αποστολών αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε η Τουρκία, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών της Συμμαχίας για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

Προγραμματίζει μάλιστα τετράμηνη ανάπτυξη στην Εσθονία από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει νέα αποστολή στο πλαίσιο κυκλικής εναλλαγής στη Ρουμανία από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027.

Η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι έχει διαχρονικά σημαντική συμβολή στις αποστολές αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του συμμαχικού εναέριου χώρου σε περιόδους ειρήνης.

Η Τουρκία «αστυνομεύει» τους αιθέρες της Ευρώπης

Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει αποστολές αυξημένης αστυνόμευσης στην Πολωνία (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2021), καθώς και στη Ρουμανία (Νοέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024).

Οι νέες αναπτύξεις εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, μετά από επαναλαμβανόμενες – όπως τις χαρακτηρίζει η Συμμαχία – παραβιάσεις του συμμαχικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία.

Παράλληλα, η Τουρκία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα δεν εγκρίνει τη χρήση βίας εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα είναι η αποφυγή αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες και εξέφρασε την ελπίδα ότι Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες θα βρουν λύση στη μεταξύ τους σύγκρουση.