Η τραγική ιστορία του εξυπνότερου ανθρώπου στον κόσμο - Είχε IQ πολύ μεγαλύτερο απ΄του Αϊνστάιν

Ο William James Sidis θεωρείται πως ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος της Ιστορίας. Με IQ 100 βαθμούς πάνω απ΄αυτό του Albert Einstein, ξεχώρισε από την κούνια. Ωστόσο, το μόνο που ήθελε ήταν να ζει απομονωμένος.

Σε ηλικία 2 ετών διάβαζε τους New York Times, μέχρι τα 6 μιλούσε αρκετές ξένες γλώσσες. Και έως τα 9 του χρόνια, είχε γίνει δεκτός στο Harvard, αν και το επιφανές Πανεπιστήμιο δεν τον άφησε να φοιτήσει μέχρι να γίνει 11. Αλλά, παρά την ακραία ευφυΐα του - ίσως και λόγω αυτής - ο William δεν μπορούσε να βρει τη θέση του στον κόσμο, καθώς κανείς δεν μπορούσε να τον καταλάβει.

Η ιστορία του εξυπνότερου ανθρώπου στον κόσμο, αφήνει μία πικρή γεύση.

Ένα παιδί-θαύμα που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο

Γεννήθηκε την 1 Απριλίου του 1898 στη Βοστόνη των ΗΠΑ. Οι γονείς του ήταν Ουκρανοί μετανάστες, αρκετά έξυπνοι και οι ίδιοι. Ο πατέρας του, Boris, ήταν γνωστός ψυχολόγος και η μητέρα του, Sarah, γιατρός.

Μόλις συνειδητοποίησαν το ταλέντο του παιδιού τους, επένδυσαν ό,τι είχαν για να λάβει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Ξόδεψαν αμέτρητα χρήματα σε βιβλία και χάρτες για να ενθαρρύνουν την πρώιμη μάθησή του. Αλλά και εκείνοι δεν μπορούσαν να περιμένουν πως οι κόποι του θα απέδιδαν τόσο γρήγορα καρπούς.

Στην ηλικία των 18 μηνών, το μωρό μπορούσε να διαβάσει τα άρθρα των NYT και μέχρι να φτάσει 6 ετών μιλούσε άπταιστα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Εβραϊκά, Τουρκικά και Αρμένικα.

Και σαν να μην ήταν όλα αυτά εντυπωσιακά, ο μικρός William είχε εφεύρει και τη δική του γλώσσα - αν και παραμένει άγνωστο εάν την είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ως ενήλικας. Το φιλόδοξο παιδί έγραφε, επίσης, ποίηση, λογοτεχνία αλλά και είχε δημιουργήσει τη δική του ποιητική ουτοπία.

Το 1910, έκανε διάλεξη στη Μαθηματική Λέσχη του Χάρβαρντ για ένα εξαιρετικά δυσνόητο θέμα. Οι περισσότεροι εκ των ακροατών, όμως, αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν τη ροή της σκέψης του, καθώς οι έννοιες που έβγαιναν απ΄το στόμα του ήταν πολύ δύσκολες. Άλλοι όσοι τον κατάλαβαν, βγήκαν σοφότεροι από την αίθουσα. Ήταν 12 ετών.

Αποφοίτησε από το Κολέγιο σε ηλικία 16.

Το απαράμιλλο IQ του William James Sidis

Ανά τα χρόνια έχουν υπάρξει πολλές εικασίες σχετικά με το IQ του William James Sidis.

Τα αρχεία των τεστ στα οποία υποβλήθηκε έχουν χαθεί με τα χρόνια, με αποτέλεσμα οι σύγχρονοι ιστορικοί να είναι αναγκασμένοι να κάνουν εκτιμήσεις.

Σημειώνεται πως το 100 θεωρείται μέσος όρος, κάτω από 70 είναι κατώτερο της βάσης, ενώ οτιδήποτε άνω του 130 θεωρείται χαρισματικό. Ο Albert Einstein είχε IQ 160, o Leonardo da Vinci 180 και ο Isaac Newton 190.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, William είχε ένα IQ της τάξης του 250-300. Εάν το στοιχείο αυτό ευσταθεί, αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ουσιαστικά, ο Αμερικανός είχε το IQ τριών μέσων ανθρώπων.

Αδυνατούσε να γίνει μέρος της κοινωνίας

Παρά τις νοητικές του ικανότητες, όμως, δεν είχε τις κοινωνικές δεξιότητες για να μπορέσει να αποκτήσει σχέσεις ζωής. Το πρόβλημα ήταν πως κανείς δεν τον καταλάβαινε.

Μετά την αποφοίτησή του από το Χάρβαρντ, είχε πει σε δημοσιογράφους πως «θέλω να ζήσω την τέλεια ζωή. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να ζήσεις την τέλεια ζωή είναι απομονωμένος. Πάντα μισούσα τα πλήθη».

Για μικρό διάστημα, δίδασκε μαθηματικά στο Rice Institute του Τέξας, αλλά δεν είχε κίνητρο για να συνεχίσει. Μερικώς γιατί όλοι οι μαθητές του ήταν μεγαλύτεροι από εκείνον.

Το 1919 συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης για ταραχές και επίθεση σε αστυνομικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει τίποτα από τα δύο.

Μετά την κακή αυτή εμπειρία, πείστηκε για την ανάγκη να ζήσει μόνος.

Ξεκίνησε να κάνει δουλειές του ποδαριού, για να βγάζει τα προς το ζην, και κάθε φορά που κάποιος αναγνώρισε την ταυτότητά του, παραιτούνταν για να βρει κάτι άλλο.

«Μόνο και το να βλέπω μία μαθηματική φόρμουλα, με αρρωσταίνει» επεσήμανε αργότερα. «Το μόνο που θέλω είναι να χρησιμοποιώ κομπιουτεράκι, αλλά δεν με αφήνουν ήσυχο».

Το 1937, το New Yorker τον επανέφερε στο προσκήνιο, με ένα προσβλητικό άρθρο, και τον ανάγκασε να βγει από τις σκιές για να καταθέσει μήνυση για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του. Το δικαστήριο, όμως, έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο πρόεδρος δήλωσε πως όταν κάποιος είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορεί να ξεφύγει ποτέ από αυτή τη μοίρα.

Ο William James Sidis πέθανε τον Ιούλιο του 1944, από εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία 46 ετών. Βρέθηκε νεκρός από τη σπιτονοικοκυρά του.

Ο πιο προικισμένος νοητικά άνθρωπος που πάτησε επί γης, πέθανε μη έχοντας ούτε σεντ στην κατοχή του. Αλλά μόνος, όπως ήθελε.