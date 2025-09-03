Συνέντευξη στο «The Cut» παραχώρησε η 21χρονη τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον, που ονειρεύεται να γίνει μοντέλο, δηλώνοντας πως «είναι άφραγκη», ενώ έχει επιλέξει να συγκατοικήσει με ακόμα τρία άτομα στο Λος Άντζελες, καθώς «είναι φθηνότερο».

«Ο κόσμος υποθέτει ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω όμως εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια» δήλωσε η Βίβιαν Γουίλσον στο The Cut σε μια εκτενή συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, όπου μίλησε για τις σχέσεις με τους γονείς της.

«Η μαμά μου είναι πλούσια, σωστά; Αλλά προφανώς ο άλλος γονιός (σ.σ. εννοώντας τον Έλον Μασκ)... είναι αδιανόητα πλούσιος» ανέφερε μεταξύ άλλων η 21χρον, ξεκαθαρίζοντας όμως δεν αποσκοπεί να γίνει και «πάρα πολύ πλούσια».

Elon Musk’s transgender daughter Vivian claims she’s broke, lives with 3 roommates after spurning world’s richest dad https://t.co/rQhOHj9ihw pic.twitter.com/c9mZNICXwZ — New York Post (@nypost) September 3, 2025

Έλον Μασκ: Τι είπε η κόρη του

Παρότι η Βίβιαν αναγνωρίζει ότι η μητέρα της έχει οικονομική άνεση και ότι ο πατέρας της είναι ασύλληπτα πλούσιος, ξεκαθαρίζει πως η ίδια δεν επωφελείται από αυτόν τον πλούτο. Με τον όρο «απένταρη» θέλει να δείξει ότι ζει αυτόνομα, χωρίς πρόσβαση στα χρήματα των γονιών της, βασιζόμενη αποκλειστικά στα δικά της περιορισμένα έσοδα. Έτσι, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την εικόνα της «κληρονόμου» και να παρουσιάσει τη ζωή της πιο κοντά στην καθημερινότητα μιας νεαρής γυναίκας στο Λος Άντζελες.

Ο Έλον Μασκ έχει περιουσία που εκτιμάται στα 413 δισ. δολάρια, όμως η Βίβιαν τονίζει: «Μπορώ να πληρώσω για το φαγητό μου, έχω φίλους, σπίτι και λίγα έξοδα αναψυχής. Αυτό είναι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι έχουν οι περισσότεροι στην ηλικία μου στο Λος Άντζελες».

Η Βίβιαν Γουίλσον, το μεγαλύτερο από τα 14 παιδιά του ιδρυτή της Tesla, διέκοψε τις σχέσεις της με τον πατέρα της το 2022, καταθέτοντας αίτηση για αλλαγή ονόματος και φύλου. Έκτοτε τον έχει επικρίνει δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον «θλιβερό παιδί-άνδρα» που δεν αποδέχτηκε ποτέ την ταυτότητά της. Ο Έλον Μασκ, από την άλλη, έχει δηλώσει ότι «η Βίβιαν σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας» και πως εξαπατήθηκε ώστε να της επιτρέψει να ξεκινήσει τη μετάβαση στα 16 της.

Με πληροφορίες από New York Post