Η viral αμήχανη στιγμή του Πάπα στην Τουρκία: Δεν μπορούσε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή

Τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Τουρκία. Η επίσκεψη όμως είχε και ένα απρόοπτο που λίγο πολύ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τελετής για την αποκάλυψη μιας αναμνηστικής μαρμάρινης πλάκας που σηματοδοτεί την επίσκεψή του, ο Ποντίφικας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόβλεπτο περιστατικό, καθώς το λευκό ύφασμα που κάλυπτε την πλάκα δεν υποχωρούσε εύκολα.
Ο ίδιος προσπάθησε να τραβήξει με δύναμη το ύφασμα, την ώρα που κληρικοί του ναού και μέλη της προσωπικής του ασφάλειας έσπευσαν να βοηθήσουν, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, αφού το ύφασμα παρέμενε πεισματικά κολλημένο στη μία γωνία. Παρά το μικρό αυτό επεισόδιο, η πλάκα τελικά αποκαλύφθηκε, ολοκληρώνοντας την τελετουργική διαδικασία.
