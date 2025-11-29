Μενού

Η viral αμήχανη στιγμή του Πάπα στην Τουρκία: Δεν μπορούσε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή

O Πάπας κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη είχε και ένα απρόοπτο το οποίο απαθανατίστηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του κόσμου.

Reader symbol
Newsroom
πάπας στην Τουρκία
Η viral στιγμή του Πάπα στην Τουρκία | Glomex
  • Α-
  • Α+

Τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Πάπας Λέων ΙΔ' στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Τουρκία. Η επίσκεψη όμως είχε και ένα απρόοπτο που λίγο πολύ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τελετής για την αποκάλυψη μιας αναμνηστικής μαρμάρινης πλάκας που σηματοδοτεί την επίσκεψή του, ο Ποντίφικας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόβλεπτο περιστατικό, καθώς το λευκό ύφασμα που κάλυπτε την πλάκα δεν υποχωρούσε εύκολα.

Ο ίδιος προσπάθησε να τραβήξει με δύναμη το ύφασμα, την ώρα που κληρικοί του ναού και μέλη της προσωπικής του ασφάλειας έσπευσαν να βοηθήσουν, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, αφού το ύφασμα παρέμενε πεισματικά κολλημένο στη μία γωνία. Παρά το μικρό αυτό επεισόδιο, η πλάκα τελικά αποκαλύφθηκε, ολοκληρώνοντας την τελετουργική διαδικασία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ