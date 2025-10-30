Η υποτιμημένη ιταλική πόλη με το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο

Απονεμήθηκαν και φέτος τα World Culinary Awards, τα «Όσκαρ της γαστρονομίας», όπως είναι γνωστά, τα οποία έχουν στόχο να προωθήσουν την παγκόσμια γαστρονομική κουλτούρα και να ενθαρρύνουν τον γαστρονομικό τουρισμό.
Σύμφωνα με αυτά, το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου για το 2025 βρίσκεται στην Ιταλία. Όχι όμως σε κάποιον από τους διάσημους προορισμούς, αλλά σε μια μικρή πόλη, μια ανάσα από τη Βενετία, που προσφέρει μια αυθεντική ιταλική εμπειρία μακριά από τα πλήθη των τουριστών.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως μοντέλο: Δεν πίστευαν στα μάτια τους στο Buongiorno
- Αλέξης Τσίπρας: Ανακοίνωσε τα μέλη του Ινστιτούτου - Αναλυτικά τα ονόματα
- «Μεγαλώνοντας, αντί να δουλεύω λιγότερο, δουλεύω περισσότερο» - Ο Γιάννης Στάνκογλου στο Reader
- «Παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί να τρως, μη μιλάς»: Η αποκάλυψη του δικηγόρου της Ρέβη για την ατάκα από ΣΚΑΪ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.