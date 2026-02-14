Η Ζαχάροβα «αδειάζει» τον Ζελένσκι: «Παραληρηματικός, μία οργανώνει εκλογές, και μία δεν θέλει»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντέδρασε στις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Διάσκεψη του Μονάχου, αποκαλώντας τις «Παραλήρημα ενός άρρωστου ανθρώπου».+

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επ' αόριστον αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα που προέκυψαν από προηγούμενες δηλώσεις του, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών, αν πρώτα δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός στο μέτωπο του πολέμου.

Η Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε την τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου, εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκεια του Κρεμλίνου, καθώς μέσα στη λίστα των απαιτήσεων της Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου, περιλαμβάνεται ως σαφής όρος και η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

Ζαχάροβα: «Παραληρηματικός ασθενής ο Ζελένσκι»

«Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηχούν εδώ και καιρό τις παραληρηματικές ιδέες ενός ασθενούς και ένδειξη της ψυχικής του ασθένειας. Και υπάρχουν άφθονες αποδείξεις γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχάροβα.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία Ναβάλνι: Με δηλητηριώδη βάτραχο τον σκότωσε πράκτορας του Πούτιν, επιβεβαιώνει η Γαλλία

«Αυτά που λέει ο Ζελένσκι δεν μπορούν πλέον να ονομάζονται απλώς δηλώσεις. Είναι παραληρήματα ενός άρρωστου, μιας ψυχικής ασθένειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, «Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός στοιχείων που το υποστηρίζουν αυτό», πρόσθεσε.

«Τη μία στιγμή παροτρύνει τους πάντες να οργανώσουν την εκλογική διαδικασία και στη συνέχεια σε ένα δευτερόλεπτο, είτε αλλάζει γνώμη, είτε τις αναβάλλει», τόνισε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ επεσήμανε επίσης ότι «δεν προκαλεί πλέον έκπληξη ότι το καθεστώς του Κιέβου βασανίζει την Ουκρανία. Το έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει αυτό. Έχουμε δει εδώ και καιρό πώς κατέστρεψαν την κρατική υπόσταση της Ουκρανίας».